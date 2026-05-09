台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

▲台灣新CR-V即將在下週5月12日接單，已經流出完整車型配備。（圖／翻攝自HONDA）
記者徐煜展／綜合報導
台灣HONDA CR-V即將在5月12日接單、6月9日正式上市，除了維持既有1.5升渦輪與2.0升e:HEV油電雙動力編成外，配備也迎來明顯升級，尤其油電Prestige頂規版本更一口氣補上HUD抬頭顯示器、BOSE音響、雙前座通風座椅與全景天窗等高階配備，進口TOYOTA RAV4、國產Ford Territory都會是新CR-V射程範圍對手。
▲入門汽油有2款、油電同樣有2款。
新CR-V提供1.5 VTi-S、1.5 S、2.0 e:HEV S與2.0 e:HEV Prestige，共計4款車型編成，汽油車型搭載1.5升渦輪引擎，可輸出193匹馬力、24.8公斤米扭力，搭配CVT變速箱；油電車型則採用2.0升油電系統，引擎本體具148匹馬力、18.7公斤米扭力，馬達則可提供184匹馬力與34.2公斤米扭力輸出，搭配E-CVT變速箱。
▲配備導入Google車機系統，油電頂規獨佔Bose音響、天窗。
全車系標配HONDA Sensing智慧安全防護系統、HONDA Connect智慧聯網、數位鑰匙、無線Apple CarPlay／Android Auto、雙區恆溫空調、電動尾門與10具SRS輔助氣囊等，已具備不錯誠意。
汽油高階款搭載雙前座電動座椅、智慧型雙區恆溫空調、無線充電座等實用配備，而油電e:HEV S車型則進一步導入10.2吋TFT全彩數位儀表、360度MVCS環景影像、LED前霧燈、One Touch電動防夾車窗、黑化後視鏡與鯊魚鰭天線等，整體質感明顯升級。
頂規油電e:HEV Prestige版本，新增HUD抬頭顯示器、BOSE高級音響系統、雙前座通風座椅、自動防眩車室後視鏡、全景式電動天窗、鋁合金車頂行李架與LED環艙氣氛燈等，配備水準幾乎已逼近豪華品牌休旅，也展現HONDA這次想進一步拉高CR-V產品定位的企圖心。
|車型
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|動力型式
|1.5 VTEC Turbo
|1.5 VTEC Turbo
|2.0 e:HEV油電
|2.0 e:HEV油電
|引擎
|L15B DOHC VTEC Turbo
|L15B DOHC VTEC Turbo
|LFC-8油電混合系統
|LFC-8油電混合系統
|引擎馬力
|193匹
|193匹
|148匹
|148匹
|引擎扭力
|24.8公斤米
|24.8公斤米
|18.7公斤米
|18.7公斤米
|馬達馬力
|-
|-
|184匹
|184匹
|馬達扭力
|-
|-
|34.2公斤米
|34.2公斤米
|變速系統
|CVT無段變速
|CVT無段變速
|E-CVT電子無段變速
|E-CVT電子無段變速
|輪胎尺寸
|235/60R18
|配備項目
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|Honda Sensing
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|Honda Connect
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|數位鑰匙
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|●
|Google Assistant
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|無線Apple CarPlay／Android Auto
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|●
|雙區恆溫空調
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|●
|●
|電動尾門
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|Hands Free感應尾門
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|雙前座電動座椅
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|無線充電座
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|MVCS環景影像
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|10.2吋數位儀表
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|Michelin e-Primacy輪胎
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|HUD抬頭顯示器
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|BOSE音響系統
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|雙前座通風座椅
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|全景式電動天窗
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|LED環艙氣氛燈
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