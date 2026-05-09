ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

▲台灣新CR-V即將在下週5月12日接單，已經流出完整車型配備。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣新CR-V即將在下週5月12日接單，已經流出完整車型配備。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣HONDA CR-V即將在5月12日接單、6月9日正式上市，除了維持既有1.5升渦輪與2.0升e:HEV油電雙動力編成外，配備也迎來明顯升級，尤其油電Prestige頂規版本更一口氣補上HUD抬頭顯示器、BOSE音響、雙前座通風座椅與全景天窗等高階配備，進口TOYOTA RAV4、國產Ford Territory都會是新CR-V射程範圍對手。

▲新HONDA CR-V於官方臉書現身！預告5月12日接單。（圖／翻攝自HONDA）

▲入門汽油有2款、油電同樣有2款。

新CR-V提供1.5 VTi-S、1.5 S、2.0 e:HEV S與2.0 e:HEV Prestige，共計4款車型編成，汽油車型搭載1.5升渦輪引擎，可輸出193匹馬力、24.8公斤米扭力，搭配CVT變速箱；油電車型則採用2.0升油電系統，引擎本體具148匹馬力、18.7公斤米扭力，馬達則可提供184匹馬力與34.2公斤米扭力輸出，搭配E-CVT變速箱。

▲新HONDA CR-V於官方臉書現身！預告5月12日接單。（圖／翻攝自HONDA）

▲配備導入Google車機系統，油電頂規獨佔Bose音響、天窗。

全車系標配HONDA Sensing智慧安全防護系統、HONDA Connect智慧聯網、數位鑰匙、無線Apple CarPlay／Android Auto、雙區恆溫空調、電動尾門與10具SRS輔助氣囊等，已具備不錯誠意。

汽油高階款搭載雙前座電動座椅、智慧型雙區恆溫空調、無線充電座等實用配備，而油電e:HEV S車型則進一步導入10.2吋TFT全彩數位儀表、360度MVCS環景影像、LED前霧燈、One Touch電動防夾車窗、黑化後視鏡與鯊魚鰭天線等，整體質感明顯升級。

頂規油電e:HEV Prestige版本，新增HUD抬頭顯示器、BOSE高級音響系統、雙前座通風座椅、自動防眩車室後視鏡、全景式電動天窗、鋁合金車頂行李架與LED環艙氣氛燈等，配備水準幾乎已逼近豪華品牌休旅，也展現HONDA這次想進一步拉高CR-V產品定位的企圖心。

2026 HONDA CR-V 規格配備搶先曝光
車型 1.5 VTi-S 1.5 S 2.0 e:HEV S 2.0 e:HEV Prestige
動力型式 1.5 VTEC Turbo 1.5 VTEC Turbo 2.0 e:HEV油電 2.0 e:HEV油電
引擎 L15B DOHC VTEC Turbo L15B DOHC VTEC Turbo LFC-8油電混合系統 LFC-8油電混合系統
引擎馬力 193匹 193匹 148匹 148匹
引擎扭力 24.8公斤米 24.8公斤米 18.7公斤米 18.7公斤米
馬達馬力 - - 184匹 184匹
馬達扭力 - - 34.2公斤米 34.2公斤米
變速系統 CVT無段變速 CVT無段變速 E-CVT電子無段變速 E-CVT電子無段變速
輪胎尺寸 235/60R18
配備重點整理
配備項目 1.5 VTi-S 1.5 S 2.0 e:HEV S 2.0 e:HEV Prestige
Honda Sensing
Honda Connect
數位鑰匙
Google Assistant
無線Apple CarPlay／Android Auto
雙區恆溫空調
電動尾門
Hands Free感應尾門 -
雙前座電動座椅 -
無線充電座 -
MVCS環景影像 - -
10.2吋數位儀表 - -
Michelin e-Primacy輪胎 - -
HUD抬頭顯示器 - - -
BOSE音響系統 - - -
雙前座通風座椅 - - -
全景式電動天窗 - - -
LED環艙氣氛燈 - - -
※ 實際配備與售價仍以Honda Taiwan正式公布為主。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代FitHR-V

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

尹男老吃台灣辣椒　辣到變臉：嚇我一跳！

推薦閱讀

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

相關新聞

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

TOYOTA 7人座雙生車「新LEXUS TZ休旅」發表！台灣有望受惠美製車零關稅

TOYOTA 7人座雙生車「新LEXUS TZ休旅」發表！台灣有望受惠美製車零關稅

台灣福斯預告「最強Golf GTI」 6月登台！325匹馬力直逼Golf R

台灣福斯預告「最強Golf GTI」 6月登台！325匹馬力直逼Golf R

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366