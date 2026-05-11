30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

▲Honda台灣正式開賣CBR500R E-Clutch，建議售價30.9萬。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle台灣本田二輪今（11）日宣布，正式在台開賣全新CBR500R E-Clutch電子離合器版，並為其開出30.9萬的建議售價，提供GP紅與消光黑2種車色選項，預計2026年第3季到港交車，這也是繼CB650R與CBR650R之後，Honda在台灣市場提供的第3款E-Clutch車型，為國內重機騎士提供兼具便利性與樂趣的全新選項。

▲CBR500R E-Clutch是台灣本田在台銷售的第3款電子離合器機種。（圖／翻攝自Honda）

CBR500R原本就是Honda在台灣的高人氣入門級街跑車款，也是許多玩家跨入跑車的起點之一，為了讓更多騎士能輕鬆享受檔車的樂趣，台灣本田也宣布正式導入CBR500R E-Clutch車型，無論起步停車或行進中升降檔，E-Clutch系統都能自動精準操控離合器，讓騎士能完全專注在路況上，而且也能隨時操作離合器拉桿，不需要任何功能切換，就能立刻變回一般檔車，保留完整的騎乘樂趣。

▲整體外型維持CBR Fireblade家族的犀利形象，提供GP紅（上圖）與消光黑2種車色。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

CBR500R E-Clutch依舊保有CBR Fireblade家族的犀利外型，全車多處融入空氣力學設計，確保高速騎乘的穩定性，全車搭載LED燈具，提供良好日夜間辨識度，5吋TFT全彩儀表版結合Honda RoadSync科技，高度整合導航資訊、多媒體操作與訊息提示等功能，讓騎士無須外掛手機架，更能安心享受每趟旅程。

▲動力搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

動力方面，CBR500R E-Clutch搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力，電控提供HSTC可選扭矩控制，懸吊則採前SHOWA SFF-BP倒立式41mm前叉，搭配預載可調的單槍後避震，煞車為前雙碟搭配輻射卡鉗，提供水準之上的操控與制動表現。