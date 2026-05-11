ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

▲30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda台灣正式開賣CBR500R E-Clutch，建議售價30.9萬。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle台灣本田二輪今（11）日宣布，正式在台開賣全新CBR500R E-Clutch電子離合器版，並為其開出30.9萬的建議售價，提供GP紅與消光黑2種車色選項，預計2026年第3季到港交車，這也是繼CB650R與CBR650R之後，Honda在台灣市場提供的第3款E-Clutch車型，為國內重機騎士提供兼具便利性與樂趣的全新選項。

▲30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲CBR500R E-Clutch是台灣本田在台銷售的第3款電子離合器機種。（圖／翻攝自Honda）

CBR500R原本就是Honda在台灣的高人氣入門級街跑車款，也是許多玩家跨入跑車的起點之一，為了讓更多騎士能輕鬆享受檔車的樂趣，台灣本田也宣布正式導入CBR500R E-Clutch車型，無論起步停車或行進中升降檔，E-Clutch系統都能自動精準操控離合器，讓騎士能完全專注在路況上，而且也能隨時操作離合器拉桿，不需要任何功能切換，就能立刻變回一般檔車，保留完整的騎乘樂趣。

▲30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲整體外型維持CBR Fireblade家族的犀利形象，提供GP紅（上圖）與消光黑2種車色。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

CBR500R E-Clutch依舊保有CBR Fireblade家族的犀利外型，全車多處融入空氣力學設計，確保高速騎乘的穩定性，全車搭載LED燈具，提供良好日夜間辨識度，5吋TFT全彩儀表版結合Honda RoadSync科技，高度整合導航資訊、多媒體操作與訊息提示等功能，讓騎士無須外掛手機架，更能安心享受每趟旅程。

▲30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港。（圖／翻攝自Honda）

▲動力搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力。圖為海外車型，僅供參考。（圖／翻攝自Honda）

動力方面，CBR500R E-Clutch搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力，電控提供HSTC可選扭矩控制，懸吊則採前SHOWA SFF-BP倒立式41mm前叉，搭配預載可調的單槍後避震，煞車為前雙碟搭配輻射卡鉗，提供水準之上的操控與制動表現。

►16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

►張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Honda本田CBR500RE-Clutch電子離合器重機檔車跑車街跑車仿賽摩托車機車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【時隔9年再訪】川普抵達中國！　空軍一號降落北京機場

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

台灣本田「國產新CR-V現身」5／12接單2026-05-06

相關新聞

Subaru BRZ深夜炸街被抓了！排氣聲浪超帥...測出103分貝挨罰

Subaru BRZ深夜炸街被抓了！排氣聲浪超帥...測出103分貝挨罰

快訊／台中貨車機車路口猛烈碰撞　29歲男騎士頭部重創亡！

快訊／台中貨車機車路口猛烈碰撞　29歲男騎士頭部重創亡！

BMW最新「M高性能引擎技術」細節曝光！源自賽場3車款率先搭載

BMW最新「M高性能引擎技術」細節曝光！源自賽場3車款率先搭載

49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價

49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價

苗栗台3線越籍男騎車迴轉！重機騎士碰撞慘摔　雙膝擦挫傷

苗栗台3線越籍男騎車迴轉！重機騎士碰撞慘摔　雙膝擦挫傷

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366