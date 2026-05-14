新HONDA Accord開賣「台灣有望美製零關稅進口」！新台幣144萬對決TOYOTA

▲新年式HONDA Accord泰國開賣！台灣有望以美製重回市場。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

和泰、裕隆近來都已表態爭取更多美製車規劃，而其實台灣本田也有多款美製車評估，過去台灣車迷熟悉的Accord就是其中之一，近來新年式HONDA Accord於泰國推出新年式，售價折合新台幣144萬繼續與TOYOTA Camry來過招。

▲HONDA Accord本對台灣市場就不陌生，如今有望以美製車身分重回台灣市場。

台灣持續聚焦「美製車零關稅」話題，也讓不少在美國設廠生產的進口車款受到市場關注，其中HONDA旗下中大型房車Accord便是代表之一，事實上，作為品牌在北美人氣車款之一，Accord長年由美國俄亥俄州工廠負責生產，不僅是HONDA在北美的重要戰略車款，未來若台灣跟進美製車零關稅效應，Accord也有望成為受惠名單之一。

近日HONDA則在泰國市場推出新年式Accord，全面改採e:HEV油電動力編成，當地提供E、EL與RS等車型選擇，售價約折合台幣144萬至172萬元。新車外型維持現行世代的大器風格，並新增全新灰車色，頂規RS車型還透過黑化套件、專屬徽飾與18吋雙色鋁圈，進一步營造運動化氣息。

▲泰規Accord不再提供汽油動力，以油電作全面化布局。

車內則延續科技與舒適兼具的鋪陳，包括大型中控螢幕、數位儀表與完整HONDA SENSING駕駛輔助系統都沒有缺席，本田近年積極推動油電化布局，此次泰規Accord也取消純汽油動力，全面搭載2.0升e:HEV油電系統，在兼顧性能之餘，也進一步強化油耗與節能表現。