TOYOTA國產、HONDA進口新車油耗曝光！4月能源局名單公布

▲4月能源局油耗名單揭露！國產、進口都有新車。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

4月能源局油耗名單公布，國產、進口都有不少重點新車，國產清一色都是TOYOTA Corolla大軍，很明顯就是剛上市的60週年的Corolla系列，進口方面則有HONDA油電ZR-V，以及愛快羅密歐Junior Elettrica，兩車都上市在即。

▲國產車4月僅有TOYOTA Corolla車系，應為上週上市的特仕車。

台灣和泰送測Altis、Corolla Cross油耗，且汽油、油電版都有，至於進口的Corolla Sport尚未曝光，目前還在預接單，名單中的Altis、Corolla Cross推測身分就是上週才上市的60週年Corolla特仕車，售價81.5萬起，Altis平均油耗汽油為15.3km/L、油電24km/L；Corolla Cross汽油14.2km/L、油電23.5km/L。

▲本田ZR-V預計第三季上市，奪1級能效。

台灣本田今年重點的進口車HONDA ZR-V現身，搭載2.0升e:HEV油電，市區達24.84、高速18.47、平均20.4km/L，能看出本田的油電系統，在低速市區大多能以電力輔助，油耗表現相當優秀達1級能效。

其次重點還有剛上市的小改款Kia Sportage，有1.6升汽油、1.6升渦輪油電，油電繳出20km/L平均油耗，汽油則因為僅提供4WD四驅車型，油耗表現略差來到12.8km/L平均油耗。

▲愛快羅密歐Junior小休旅現身，電動版續航力達354公里。

5月27日即將上市的愛快羅密歐Junior現身，不過是Elettrica電動版，搭載前驅配上54度電池，擁有280匹馬力，在NEDC測試標準下，達354公里續航力、5.7km/kWh電耗，至於未來上市車型還會有1.2升渦輪郵電的汽油車型。