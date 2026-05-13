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裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣裕隆日產宣布產品重要規劃！除了響應美製車零關稅，更迎回全新改款新世代Z跑車。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣市場沉寂多時的Nissan性能跑車，準備重返台灣車壇焦點！裕隆日產5月13日端出重大產品規劃，不僅宣布全新世代Nissan Z正式導入台灣，也同步預告多款美製新車將成為接下來產品布局重點，除了美製車外，現場也展出改款新X-Trail越野款、新一代Kicks、Leaf等多款重點車，日本即將發表的全新一代Skyline也在計畫中，裕隆日產更表示，2年內這些新車都會陸續上市。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲裕隆日產新車大爆發，國產、進口齊發，2年內有多款新車陸續上陣。

從這次產品規劃不難看出，裕隆日產不再只是守著現有國產車陣容，而是準備透過性能跑車、美製SUV與豪華車產品，重新替品牌建立市場聲量與新鮮感，尤其全新Z跑車回歸，更像是替Nissan在台灣市場揭開全新篇章。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲全新Z跑車帥翻全場，現場更宣布美製多款新車規劃。

雖然美製車零關稅尚未拍板定案，但裕隆日產積極以美製車零關稅為前提，布局多款新車給台灣消費者帶來更多選擇。雖然全新Z跑車並未符合美製車身分，主要還是由日本生產為主，但作為Nissan招牌雙門跑車，全新Z跑車重回台灣市場，也引起不少話題。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Z跑車致敬過去經典，新世代外觀更兇、更狠。

此次活動現場最吸睛的主角，無疑就是睽違多年重返台灣市場的Nissan Z，而且還是最強的Nismo Z性能版，過去台灣曾販售過350Z、370Z等經典車系，在不少車迷心中具有高度代表性，如今全新世代Z正式現身，也象徵Nissan性能跑車血統重新回歸。

新車延續長車頭、短車尾的經典後驅跑車比例，並融入大量致敬初代240Z與歷代Z車系元素，包括復古水箱護罩造型與車身線條設計，成功在現代感與經典味之間取得平衡。

▲Nissan

▲動力搭載V6渦輪引擎，海外擁有400匹馬力。

Nismo Z擁有更具張力的性能化象徵，動力則搭載升級的3.0升V6雙渦輪增壓引擎，可輸出超過400匹馬力，搭配後輪驅動設定，台灣預計提供9速自排選擇，成為目前市場少數仍堅持純正FR設定的日系跑車之一，尤其在TOYOTA GR Supra、BMW Z4等對手逐漸偏向歐系化後，全新Z更被不少車迷視為最純粹、最有傳統日系性能味的代表作品。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan、豪華Infiniti都有美製車規劃。

除了性能車回歸外，裕隆日產也同步預告多款美國製造車型導入規劃，包含Nissan Pathfinder、Nissan Murano，以及豪華品牌Infiniti QX65、QX80等產品，產品線橫跨7人座SUV、豪華跑旅，顯示品牌有意全面強化進口產品布局。

▲Nissan

▲Murano定位比X-Trail更高，車內空間更大更豪華。

Murano為Nissan近期於北美發表的新一代旗艦休旅，採用品牌最新設計語彙，車頭換上大面積橫柵式水箱護罩與細長化LED頭燈，整體風格比過去更具豪華感與科技感。車內則導入大型雙螢幕、全新介面與高級化鋪陳，進一步強化旗艦定位。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Pathfinder預告評估導入，擁有寬敞的3排7人座空間。

Nissan Pathfinder則被視為最有機會率先登台的熱門戰力，定位大型7人座休旅，採3.5升V6自然進氣引擎搭配9速自排，並具備完整四驅系統與豐富主動安全科技

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Kicks、Leaf首度在台現身，Kicks未來會以日本進口e-Power為主，預計2027年上市。

裕隆日產也同步展出多款接下來預計導入台灣的新世代產品，包括全新Nissan Kicks、新一代Nissan Leaf電動車，以及小改款Nissan X-Trail越野版本等車型，雖然這3款與美製車並無直接關聯，但也透露Nissan接下來在台灣市場將展開新一波產品更新攻勢。

其中新一代Nissan Kicks換上更粗獷的SUV化造型，車格與科技感明顯提升；Nissan Leaf則肩負品牌電動車布局重任，而小改款Nissan X-Trail越野款也透過專屬外觀套件與戶外風格設定，強化休旅市場話題性。

從這次產品規劃不難看出，裕隆日產不再只是守著現有國產車陣容，而是準備透過性能跑車、美製SUV、電動車與新世代休旅產品，重新替品牌建立市場聲量與新鮮感。尤其全新Z跑車回歸，更像是替Nissan在台灣市場揭開全新篇章。

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

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