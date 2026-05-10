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49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價

▲49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價。（圖／翻攝自Triumph）

▲凱旋重機總代理安東近期發表Trident 800（左）與Tiger Sport 800（右）2款新車。（圖／翻攝自Triumph）

記者張慶輝／綜合報導

Triumph凱旋重機總代理安東貿易近期在台發表全新800系列車款，分別是定位在紳士暴徒的Trident 800，以及運動跑旅的Tiger Sport 800，兩者不僅採用相同動力單元，更開出均一價49.9萬元的建議售價，讓喜好不同風格取向的騎士，都能自由挑選最適合自己的坐駕。

▲49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價。（圖／翻攝自Triumph）

▲Trident 800定位是「紳士暴徒」，以經典圓燈為主軸，帶來更具運動氣息的整體姿態。（圖／翻攝自Triumph）

Trident 800在外型上維持一貫的簡潔俐落，以經典圓燈為主軸，油箱透過多種材質堆疊出層次感，再輔以下整流罩帶出運動氣息，並且同步提供多項原廠配件，如後單座蓋與運動化端子鏡組，能營造出更加戰鬥的整體姿態，車色則提供石墨灰、嘉年華紅與純粹黑3種選項。

▲49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價。（圖／翻攝自Triumph）

▲Tiger Sport 800主打長途壯遊，透過整合式擾流翼與可單手調節風鏡降低高速巡航負擔。（圖／翻攝自Triumph）

以長途壯遊為訴求的Tiger Sport 800，則是有著較高的車頭設定，搭配整合式擾流翼與可單手快調的風鏡，降低高速巡航時騎士迎面撞風的負擔，安東也同步帶來完整原廠配件，其中就包括旅行時最需要的3置物箱組合，能輕鬆收納2人多日遊的行李與安全帽，車色則提公寶藍黑、石墨灰、宇宙黃與裏海藍4種選項。

▲49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價。（圖／翻攝自Triumph）

▲安東同步為Trident 800與Tiger Sport 800帶來多項原廠配件，其中後者還有3置物箱可選用。（圖／翻攝自Triumph）

Trident 800與Tiger Sport 800均搭載全新開發的798c.c.水冷3缸引擎，可輸出115匹馬力與8.57公斤米扭力，採6檔變速附帶滑動離合器，且兩者的電控也都是「大滿配」，包括3段騎乘模式、6軸IMU、彎道ABS與TCS、進退檔快排、定速巡航、以及My Triumph App連線功能等都列為標配，兩者僅在儀表配置略有不同。

▲49.9萬！凱旋「全新800重機雙車型」台灣開賣　街車＆跑旅均一價。（圖／翻攝自Triumph）

▲Trident 800不僅有完整電控，更提供同級少見的前後雙向可調避震器。（圖／翻攝自Triumph）

操控方面，Trident 800給了同級少見的Showa前後雙向可調避震，前方為41mm倒叉，後方則為中置單槍避震，煞車則採4活塞輻射卡鉗搭雙310mm浮動碟，再加上僅198公斤的濕重，帶來犀利刁鑽的動態表現；Tiger Sport 800則採用前後行程均150mm的Showa避震器，能輕鬆對應各種路況，並透過輕量化車架與雙邊鋁合金搖臂，帶來僅214公斤的濕重，讓騎士能輕鬆掌握。

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