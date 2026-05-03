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58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

▲58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了。（圖／記者張慶輝攝）

▲YAMAHA台灣山葉導入2026年式YZF-R9旗艦跑車，建議售價維持58.8萬。（圖／翻攝自YAMAHA）

記者張慶輝／綜合報導

YAMAHA台灣山葉近期宣布，正式導入2026年式YZF-R9旗艦仿賽跑車，售價維持58.8萬不變，提供競技藍與疾勁黑2種帥氣車色，即日起可向全台YMS重機旗艦店洽詢；YAMAHA也特別強調，由於YZF-R8為全球同步熱銷車款，台灣方面正積極與總社協調配額，詳細車輛交付細節也請向店家洽詢。

▲58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式同樣提供藍色與黑色2種選擇，細節較舊年式有所不同。（圖／翻攝自YAMAHA）

在空力大戰一路從賽場打到市場的當下，YZF-R9的外型同樣融入大量空氣力學元素，包括銳利車頭輪廓、空力整流罩與車身比例等，其中車頭兩側的前翼片可在高速下產生6～7%下壓力，使前端更穩定貼地，強化高速騎乘時的安定感。

▲58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了。（圖／記者張慶輝攝）

▲5吋全彩儀表能提供豐富功能，另外針對賽道玩家也有Y-TRAC帶來進階資訊。（圖／翻攝自YAMAHA）

配備上則有5吋全彩儀表，具備智慧連線功能，可顯示導航資訊、來電、訊息通知與音樂控制等，另可搭配Y-TRAC，進一步提供單圈計時、騎乘數據紀錄與進階分析，滿足賽道玩家需求。

▲58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台版馬力為73.4匹，前後均搭載KYB全可調懸吊。（圖／翻攝自YAMAHA）

動力方面，YZF-R9搭載890c.c.三缸CP3引擎，台灣版本輸出表現為73.4匹馬力與8.7公斤米扭力，前方懸吊為KYB全可調倒叉，後方同為全可調設定，煞車則是Brembo Stylema一體式前卡鉗，搭配直推總泵與320mm雙前碟；電控同樣給好給滿，包括動力模式、6軸IMU、TCS循跡、防浮舉、滑動控制、引擎煞車控制、彈射起步、進退快排、煞車控制等。

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