台灣賓士大降價「最多砍20萬」！入門A-Class、GLA休旅都在名單

▲台灣賓士公布2026年式A-Class、GLA車系！降價幅度達20萬。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

雖然日前台灣賓士C-Class、E-Class新年式配備升級調漲引起不少熱議，但最新從官網可發現入門A-Class、GLA車系反而降價，其中最大亮點，莫過於A 180與AMG GLA 35兩款車型價格明顯下修，最高降幅更達20萬元，展現台灣賓士持續強化豪華入門市場競爭力的企圖心。

▲A-Class新年式換成摘星版，售價下修19萬來到165萬，配備同步更動。

新年式A-Class、GLA同樣以摘星版對外溝通，A 180由原本「進化版」更改成「摘星版」，售價從184萬元大幅下調至165萬元，等於一次便宜19萬元，對於想入手賓士掀背車的消費者來說吸引力明顯提升，除了售價大幅調降，配備也作了調整。

A 180取消原先標配的多光束智慧型LED頭燈、全景式電動玻璃天窗，以及Energizing智慧空氣淨化系統，但新增Burmester環場音響系統與娛樂套件。性能車AMG A35、A45車系配備售價不變，維持243、349萬。

▲AMG GLA 35休旅降價最有感達20萬來到274萬。

GLA小休旅新年式同樣也更名為摘星版，入門動力GLA 180、GLA 200售價190萬與216萬不變，不過性能版本Mercedes-AMG GLA 35 4Matic降價幅度達20萬來到274萬。

AMG GLA 35新增外觀夜色套件，透過更具跑格的黑化視覺元素，進一步強化性能休旅的運動氣勢，台灣賓士此次針對A-Class與GLA車系的調整，明顯希望透過更具競爭力的售價與配備組合，持續鞏固豪華入門級距市場表現，同時也有望替品牌帶來更多年輕族群買氣。