20.98萬起！凱旋「黃牌400重機雙新車」開賣　泥地＆街頭賽車風超帥

▲Triumph凱旋總代理安東發表Thruxton 400（上圖）與Tracker 400，建議售價自20.98萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

繼上周的Trident 800與Tiger Sport 800後，Triumph凱旋重機總代理安東又在今（14）日發表2款全新黃牌車款，分別是泥地賽車風的Tracker 400，以及Cafe Racer風格的Thruxton 400，開出了20.98萬與21.98萬的建議售價，這也是繼2年前的Speed 400與Scrambler 400 X後，凱旋在台灣販售的新黃牌級距選項。

▲Tracker 400以泥地賽車作為發想，包括單座蓋與號碼牌等都充滿了賽車元素。

以泥地賽車為發想的Tracker 400，在外型上以專屬油箱、同色單座蓋、圓燈、車側號碼牌、寬把與短尾等設定，營造出動感姿態，並且選用倍耐力雙用胎，能同時對應街道與輕度越野。

▲只要用鑰匙把座椅拆起來，內側2顆螺絲鬆開後就能拆下單座蓋，後座就能載人。

而Cafe Racer風格的Thruxton 400，則是有醒目的頭罩，搭配分離式手把與端子鏡，創造出極具吸引力的視覺效果，同時在上揚式排氣管以外，油箱造型也完全不同，並不是單純流用就完事，算是相當有誠意。

▲Thruxton 400則是最經典的Cafe Racer風格，頭罩、分離把與端子鏡都很有味道，油箱造型也完全不同。

動力方面，兩者均搭載398c.c.單缸水冷引擎，在轉速向上延伸1,000轉後，現在最大馬力來到42匹，並有3.8公斤米扭力，搭配往復式6檔與滑動離合器，讓騎士能更順暢的完成退檔動作。

▲最高轉速提高1,000轉後，現在這具引擎可輸出42匹馬力，較過去的400車型多出2匹。

電控方面採電子油門，並搭配有ABS防鎖死煞車與TC循跡防滑，兩者懸吊都採用前43mm倒立前叉與掛瓶預載可調後避震，不過Thruxton還多了運動化懸吊設定，搭配更窄更低的把手、腳踏後移與低座高，帶來更加戰鬥的騎乘體驗。

▲兩者都採用43mm倒立式前叉與掛瓶預載可調後避震，其中Thruxton 400還多了運動化懸吊。