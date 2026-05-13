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TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場上週推出TOYOTA Corolla 60週年特仕車三連發，這週輪到日本母國市場，主打更運動化風格，率先以Corolla Active Sport與Corolla Touring Active Sport雙車型揭開序幕，後續還將擴大至Corolla Sport與Corolla Cross等家族成員。

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本以Active Sport全新車型上市，首波供應房車、旅行車。

台灣市場60週年特仕車涵蓋Altis房車、Corolla Cross休旅、Corolla Sport掀背車，而日本市場則以Corolla房車、Corolla Touring旅行車首發，後續才會追加掀背與休旅。

日本60週年Corolla售價不僅比台灣便宜，還有四驅可選，Corolla Active Sport開價3,231,800 日圓，折合新台幣64萬；旅行車3,282,400日圓，折合新台幣約65萬，台灣Altis房車60週年售價則是81.5萬起。

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Corolla推出全新Active Sport特別版！響應慶祝60週年。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀除了有60週年特色紀念收藏，懸吊還經過重新調校。

60週年版本擁有專屬黑化17吋鋁圈、車身同色空力套件，以及葉子板上的60週年徽飾，其中房車版採用更具跑格的同色前保桿與側裙設定，Touring旅行車則改以黑色防刮材質營造跨界感受。車內則在儀表台加入雷射雕刻60週年專屬字樣，強化收藏意義。

除了視覺升級，日本TOYOTA也替2WD車型重新調校懸吊，強調更直接的操控感受，同時搭配Active Sport專屬底盤設定，希望讓這款全球國民車多一點駕馭樂趣。

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關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

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