福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

▲福斯Touran於德國下線停止生產！向全球車迷告別。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

德國狼堡工廠最後一輛福斯Volkswagen Touran近日正式下線，也宣告這款經典7人座MPV正式走入歷史。隨著歐洲停產，台灣市場現階段也等同進入「最後出清」階段，國內經銷端目前祭出最高17萬元折扣，待銷售完畢後，也會告別台灣市場。

隨著家用的7人座Touran告別全球，旗下7人座僅剩Tayron SUV可選，或是福斯商旅的商務取向MPV。Touran自2003年問世以來，一直是福斯品牌旗下相當重要的家庭MPV代表，憑藉靈活空間機能與德系操控質感，過去在歐洲與台灣市場都累積不少家庭客群支持。

現行第二代車型則是在2015年推出，至今已經販售超過10年，面對SUV浪潮衝擊，市場需求逐漸被休旅車取代，最終也讓原廠決定停止生產。

▲台灣市場折價17萬作促銷，待出清完畢後不再導入。

在台灣市場方面，由於歐洲已停產，現階段販售車型也幾乎都是最後庫存，目前台灣經銷端針對Touran祭出最高17萬元優惠，對於想找德系7人座、又偏好低重心MPV乘坐感受的消費者來說，確實是近期少見的入手時機，原價142.8萬，折價17萬能以125.8萬入手。