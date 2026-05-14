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Mazda拚了「大改款CX-5、全新入門休旅」救買氣！多款新車準備問世

▲Mazda公布最新財報表現，同時預告未來重點規劃。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda公布最新財報表現，同時預告未來重點規劃。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda近期公布最新財務表現，雖然有明顯衰退，但主要受到新舊世代車款交接空窗期影響，接下來今年才是品牌衝刺最佳時間，由大改款CX-5領軍，加上全新入門休旅接替CX-3位置，成為Mazda 2026年後布局的重頭戲。

Mazda當然也受到美國關稅衝擊影響，2025財年全球新車銷量為122.3萬輛、年減6%，營業利益僅剩516億日圓，較去年大跌72.3%，淨利也只剩351億日圓，等於縮水近7成。

獲利衰退原因除了舊世代CX-5、Mazda 2陸續退場，以及大陸市場需求疲弱之外，最大關鍵仍是美國關稅影響，官方透露，美方關稅造成高達1549億日圓負擔，成為拖累獲利的最大外部因素。

▲Mazda公布最新財報表現，同時預告未來重點規劃。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本、台灣市場今年都將迎來大改款CX-5。

為了挽救去年低迷的買氣，全新大改款CX-5已陸續在北美、歐洲市場發表，準備要在5～6月日本市場上市，CX-5作為品牌最重要的頭號戰將，台灣預計在今年下半季導入。

除了CX-5領軍外，Mazda在泰國大規模投資新產線，將用來生產全新的入門休旅，該車預計成為下一代CX-3後繼車款，由CX-5坐鎮中型級距，全新小休旅專攻入門級距，一大一小主力休旅配合，成為Mazda接下來發展核心。

此外，為了加速布局電動車市場，Mazda近年積極與Changan Automobile合作，推出EZ-6（Mazda6e）、EZ-60（CX-6e）等電動新車，主攻歐洲與大陸等電動車成長快速市場。同時，自家研發的次世代電動車平台與技術也持續推進中。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

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