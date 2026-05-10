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BMW最新「M高性能引擎技術」細節曝光！源自賽場3車款率先搭載

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 日前正式揭露全新「BMW M Ignite technology」引擎技術相關細節，這項由品牌於 2024 年申請專利的新世代燃燒系統，將率先搭載於旗下六缸直列 M Performance 高性能車型，包括 BMW M2、BMW M3 與 BMW M4。原廠表示，該技術源自賽車領域的研發成果，核心目標在於提升高負載環境下的燃燒效率，同時協助車款符合即將於 2026 年上路的歐盟 Euro 7 排放法規要求。

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

此次 BMW M Ignite technology 的關鍵，在於導入「預燃室點火系統 (Pre-chamber combustion)」。不同於傳統汽油引擎僅透過單一火星塞點燃混合氣體，新系統在汽缸蓋內額外配置獨立預燃室，並搭配專屬火星塞與點火線圈，使引擎形成雙點火架構。於低轉速與一般負載情況下，系統仍以主燃燒室內的傳統點火為主；當引擎進入高轉速、高負載狀態時，部分油氣混合物將導入預燃室內燃燒，再透過連接孔道將火焰高速噴射回主燃燒室，藉此提升整體燃燒速度與效率。

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

BMW 指出，這套技術除了能有效改善高負載時的燃燒效率之外，也有助於降低爆震 (Knocking) 發生機率，同時降低排氣溫度。配合更高壓縮比設定，以及可變渦輪幾何技術 (Variable Turbine Geometry) 的導入，使六缸直列引擎在激烈操駕環境下，仍可兼顧性能輸出與油耗表現。原廠特別提到，在賽道駕駛等高負荷使用情境中，燃油消耗可獲得明顯改善，進一步延長單次加油後的持續行駛時間。

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

在導入時程方面，BMW 表示所有搭載六缸直列引擎的 BMW M3 與 BMW M4 車型，將自 2026 年 7 月起全面採用 BMW M Ignite technology；至於 BMW M2 則預計於同年 8 月開始導入生產。不過值得注意的是，雖然引擎技術有所更新，但原廠並未針對排氣量與最大輸出數據進行調整，意味著此次升級重點主要放在燃燒效率與排放表現的優化。

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

隨著全球排放法規日益嚴格，高性能燃油車如何兼顧性能與環保，已成為各大車廠的重要課題。BMW 此次透過 M Ignite technology，將賽車領域中的預燃室技術導入量產車型，不僅展現品牌持續深耕內燃機技術的方向，也反映出高性能車市場在電動化浪潮之外，仍持續尋求燃油動力效率提升的可能性。未來實際道路與賽道表現如何，仍有待新車正式上市後進一步觀察。

率先搭載 M3、M4 與 M2　BMW 揭露「M Ignite 預燃室點火技術」細節資訊

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWMPerformancePowerM2M3M4引擎點火燃燒技術汽車新車高性能車跑車

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