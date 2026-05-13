ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

▲改款新福特Edge L於大陸完成送測。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲改款新福特Edge L於大陸完成送測。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

曾在北美販售17年的福特Edge，近來在大陸市場準備推改款，已經完成送測，並有實車照曝光，外觀針對車頭、車尾重新修飾，並維持2.0升渦輪與油電雙動力配置，最快預計今年上市，台灣市場雖然不會導入Edge，但今年也有福特Explorer 7人座規劃。

▲改款新福特Edge L於大陸完成送測。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲Edge如今已成為大陸市場專屬車款。

福特Edge曾在北美市場招牌車款，無奈苦無後繼車規劃，於2025年下架停售，而大陸市場則在2024年推出新一代Edge L，近來已出現小改款實車身影。

外型換上更方正的新式水箱護罩，並導入全新格柵樣式，搭配隱藏感更強的LED頭燈設計，讓視覺看起來更霸氣、威風，前保桿兩側也加入更立體的進氣造型，下方則有類金屬護板點綴，強化SUV氣勢。

▲改款新福特Edge L於大陸完成送測。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲車尾小幅修飾，動力則有汽油渦輪、渦輪油電等選擇。

車尾部分則重新設計尾門與尾燈飾條，牌照框從尾門移至後保桿，後下擾流造型也重新修飾，讓整體看起來更簡潔，原廠同時提供19～21吋鋁圈、多種雙色車身與黑化套件選配，

動力則維持既有配置，提供2.0升EcoBoost渦輪與2.0升油電混合系統，其中汽油版具備約252匹馬力，油電車型綜效輸出則來到275匹，並提供前驅與四驅版本可選。

台灣市場今年也有福特7人座休旅重頭戲，響應台美關稅，福特六和在美製車零關稅前提下，已經展開Explorer休旅接單，以181.8萬接單，將在今年進口導入上市。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅Equator SportEdge L

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【時隔9年再訪】川普抵達中國！　空軍一號降落北京機場

推薦閱讀

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

台灣本田「國產新CR-V現身」5／12接單2026-05-06

相關新聞

Audi首款全尺寸休旅「Q9內裝首度公開」！預告今年夏天正式發表

Audi首款全尺寸休旅「Q9內裝首度公開」！預告今年夏天正式發表

Citroen C5 Aircross休旅試駕！低稅金又舒適　國產有直上進口的好藉口

Citroen C5 Aircross休旅試駕！低稅金又舒適　國產有直上進口的好藉口

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市」　汽油、油電雙動力

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市」　汽油、油電雙動力

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

10萬可訂車！台灣BMW「全新iX3休旅、i3轎跑」官網接單　今年拚上市

10萬可訂車！台灣BMW「全新iX3休旅、i3轎跑」官網接單　今年拚上市

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366