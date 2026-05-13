福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

▲改款新福特Edge L於大陸完成送測。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

曾在北美販售17年的福特Edge，近來在大陸市場準備推改款，已經完成送測，並有實車照曝光，外觀針對車頭、車尾重新修飾，並維持2.0升渦輪與油電雙動力配置，最快預計今年上市，台灣市場雖然不會導入Edge，但今年也有福特Explorer 7人座規劃。

▲Edge如今已成為大陸市場專屬車款。

福特Edge曾在北美市場招牌車款，無奈苦無後繼車規劃，於2025年下架停售，而大陸市場則在2024年推出新一代Edge L，近來已出現小改款實車身影。

外型換上更方正的新式水箱護罩，並導入全新格柵樣式，搭配隱藏感更強的LED頭燈設計，讓視覺看起來更霸氣、威風，前保桿兩側也加入更立體的進氣造型，下方則有類金屬護板點綴，強化SUV氣勢。

▲車尾小幅修飾，動力則有汽油渦輪、渦輪油電等選擇。

車尾部分則重新設計尾門與尾燈飾條，牌照框從尾門移至後保桿，後下擾流造型也重新修飾，讓整體看起來更簡潔，原廠同時提供19～21吋鋁圈、多種雙色車身與黑化套件選配，

動力則維持既有配置，提供2.0升EcoBoost渦輪與2.0升油電混合系統，其中汽油版具備約252匹馬力，油電車型綜效輸出則來到275匹，並提供前驅與四驅版本可選。

台灣市場今年也有福特7人座休旅重頭戲，響應台美關稅，福特六和在美製車零關稅前提下，已經展開Explorer休旅接單，以181.8萬接單，將在今年進口導入上市。