Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Jaguar 宣布其全新世代首款純電四門 GT 車型命名為「Type 01」，象徵品牌正式進入電能驅動與現代主義設計交織的全新篇章。這款車型的命名結合了品牌歷史中的經典符號與未來技術願景，並預計於今年內正式發表。原型車將於本週在摩納哥舉行的電動方程式大獎賽中，以專屬塗裝首度公開亮相。

在車名結構中，「Type」致敬了 Jaguar 過往如 C-type、E-type 等賽道與公路雙棲的經典車款，強調性能與奢華並存的傳統。「0」代表純電時代的零排放技術核心，「1」則揭示此車為新世代產品線中的首款作品。整體命名邏輯不僅呈現技術演進，也暗示品牌重塑後的設計與產品策略方向。

根據原廠說明，Type 01 將採用三具電動馬達組成的動力系統，綜效輸出可達 1,000 ps 馬力與 1,300 Nm 扭力。車身結構與外型設計則延續 Jaguar 強調的「無可錯認的存在感」，並融入奔放的現代主義美學。原廠指出，這款車將在動態駕馭、科技整合與奢華質感之間，展現品牌特有的雙重性格。

Jaguar 營運總監 Rawdon Glover 表示，Type 01 的命名與產品定位，代表品牌從歷史中汲取靈感，並以電動車形式重新定義自身。他認為數字「0」也象徵品牌的重生，而「1」則代表全新篇章的首款獨一無二作品。該車型在設計、研發與製造上皆於英國完成，強調英倫工藝的現代詮釋。

Type 01 原型車將於本週摩納哥電動方程式大獎賽期間現身街頭，作為量產發表前的暖身。Jaguar 表示，這款車所採用的設計語彙、科技思維與駕馭感受，將成為未來品牌所有車款的共同靈魂。隨著 Type 01 的推出，Jaguar 也正式揭開其轉型為純電奢華品牌的序幕。