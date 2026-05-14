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特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

▲特斯拉最後一輛Model S、Model X於工廠下線！（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉最後一輛Model S、Model X於工廠下線！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉經典車款正式謝幕！陪伴品牌走過電動車風光歲月的旗艦代表Model S、Model X，日前已在美國弗里蒙特工廠完成最後一輛下線生產，代表這兩款開創特斯拉黃金時代的重要車系，正式畫下句點，而空出的產線未來並非交給新車，而是轉投入Optimus AI人形機器人量產。

▲特斯拉最後一輛Model S、Model X於工廠下線！（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model S、Model X正式告別車壇！Model 3、Model Y入門車款成為品牌門面。

Model S最早於2012年推出，當年以超長續航、大螢幕座艙與驚人加速性能震撼全球電動車市場，也讓特斯拉真正從新創品牌走向汽車市場；至於2015年登場的Model X，則憑藉鷗翼車門、7人座設定與科技感設計，成為全球高端電動休旅代表之一，無論海外或台灣市場，都曾是許多企業家、科技圈名人愛車。

隨著Model 3、Model Y成為銷售主力，加上新世代產品策略轉變，Model S與Model X近年市場存在感已逐漸下降，如今正式停產，也象徵特斯拉一個時代正式結束。

▲特斯拉最後一輛Model S、Model X於工廠下線！（圖／翻攝自特斯拉）

▲AI機器人成為特斯拉發展重心計畫之一。

特斯拉接下來的重心，則轉向AI與機器人領域，原本車輛產線空缺，將投入Optimus人形機器人生產，並預計今年第二季正式啟動量產計畫，設計年產能高達100萬台，顯示馬斯克不再只想做電動車公司，而是準備全面進軍機器人產業。

目前上海超級工廠更率先導入50台Optimus Gen-3人形機器人，投入組裝車輛作業，負責座椅安裝、內裝組裝、零件搬運以及品質檢測等流程，作為未來全球大規模部署前的重要測試。

Optimus Gen-3其身高約173公分、體重57公斤，最大可負載20公斤，能對應工廠多數作業環境，續航部分搭載2.3kWh電池組，可連續工作10小時，並支援10分鐘快充與自主充電功能，理論上能達成24小時不間斷工作。

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