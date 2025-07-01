全台唯一TOYOTA Corolla Cup統規賽7/5、7/6第二站登場　熱血賽車×百台經典車聚就在麗寶賽車場！入場只要150元

▲TOYOTA Corolla Cup 2025統規賽第二站即將登場，12位來自不同領域的選手，於台中麗寶國際賽車場展開熱血對決（圖／TOYOTA提供，下同）

消費中心／綜合報導

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽熱潮持續升溫！年度三站賽事中的第二站，將於2025年7月5日（六）與7月6日（日）在台中麗寶國際賽車場盛大登場。此次賽事不僅延續首站的高張力競速氛圍，更進一步融合百台經典車款展覽、賽道日、美食餐車等多元內容，為車迷打造一場結合速度、情懷與生活風格的夏季賽車盛典。

令人驚喜的是，活動主辦單位更以極具親和力的價格吸引大眾參與。戶外看台區入場票每張僅需150元就可於看台區觀賞賽車、瀏覽經典車展示區，及走入賽道體驗Grid Walk，而室內VIP區則為500元，除前述內容外，還包含室內VIP包廂，全台7-ELEVEN門市ibon機台與官方網站均可購票。高CP值的安排，讓車迷不再只是觀眾，而是親身參與賽道熱血的主角。

統規賽年度中場火力全開 12位選手蓄勢待發 搶分大戰即將展開

Corolla Cup統規賽賽事專用車輛皆以Corolla Altis GR SPORT為基礎打造，無論車手資歷背景如何，皆於相同規格條件下競速比拚，回歸純粹駕馭實力展現。

今年賽季共設5、7、9月三站、九回合，採取積分制度積累年度總成績。根據首站結果，周翼騰以穩定表現累積50分暫居榜首，林永程、程志熙、廖培鈞與江世傑則緊追在後，各回合名次頻繁交錯，競爭激烈。第二站賽事無疑是中場關鍵戰，將深刻影響年度總冠軍之爭。

本次賽事除正賽、排位賽安排外，活動方也特別強調「Fun to Drive」的品牌理念，透過一系列互動與展示環節，打造前所未有的賽事體驗。

7月5日限定：「TOYOTA車主賽道日」&「GR賽車學校」開啟素人駕駛夢

活動首日7月5日（六）將以參與式賽道體驗為主軸，安排「TOYOTA車主賽道日」與「GR賽車學校」兩大重點項目。「TOYOTA車主賽道日」只要是TOYOTA車主，即可報名參與，親自駕駛愛車馳騁於麗寶國際賽道，體驗職業賽事等級的駕駛張力與彎道挑戰。

而「GR賽車學校」更由資深教練團隊帶領，不限品牌車主參加，提供進階駕駛技巧指導，並提供GR86實車試駕機會，每節20分鐘，讓參與者實際感受GR系列的操控樂趣。

此外，為激勵車主挑戰自我，TOYOTA同步推出「最速神人15排行榜」活動，凡參與車主賽道日或賽車學校的TOYOTA車主，單圈成績前15名車主將於GR官網「TOYOTA最速神人榜」留下名字與成績，成為真正的素人傳奇。

7月6日百車齊聚 經典與動漫夢幻聯動

活動第二日7月6日（日）主打視覺盛宴與社群交流，舉辦「經典百台車聚」活動。主辦單位邀集眾多日系跑車、歷代經典車款與賽事同型車輛於現場展示，包括車迷熟悉的AE86、Supra、Celica以及近代性能象徵GR Yaris、GR86等車型，完整勾勒TOYOTA賽車文化的歷史脈絡。

最受矚目的焦點，莫過於《頭文字D》動畫續作《MF GHOST 燃油車鬥魂》中的GR86 MFG Concept EVO實車展出，外觀完全還原動畫設計，這不僅是跨文化的視覺體驗，更是動漫與現實世界交織的熱血象徵。且為凝聚GR車主社群能量，邀請GR Yaris、GR86、GR Supra等GR家族車主齊聚盛會，共創GR車迷間的交流。

現場體驗升級！餐車進駐、GR精品及遊戲攤位陪你嗨整天

為了讓觀眾在炎熱夏日中仍能盡情享受活動樂趣，主辦單位特別安排美食餐車、GR精品及遊戲攤位進駐賽車場園區，包含冷飲、炸物、甜點等多元餐飲選項，大人小孩都能玩得過癮、吃得開心。

攤位區也同步販售GR周邊商品，從服飾、模型、鑰匙圈等，觀眾除能觀賞賽事，更能帶回滿滿戰利品與回憶。

夏日賽車盛事 結合速度、情懷與互動的全方位體驗

不論是熱愛賽車文化的資深車迷，還是渴望親身體驗速度快感的新世代粉絲，TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup第二站皆提供一個多層次、全方位的參與平台。從賽道競速到車主交流互動，從經典車款展示到動漫跨界亮相，再到美食餐車與GR限量周邊販售……等，每一環節皆精心設計，絕對滿載而歸。

而最打動人心的，是主辦單位讓人人皆可參與的誠意—只要150元，就能走進國際級賽道、近距離接觸夢幻車款，感受汽車文化的獨特魅力。這個夏天，邀您一起進入GR世界，點燃速度與熱情的賽車魂。

購票資訊：150元門票在手，熱血賽車不再遙不可及

Corolla Cup主辦方秉持推廣賽車文化初衷，祭出親民票價策略，讓更多車迷能輕鬆走入賽車世界。戶外看台區票價僅為新台幣150元，包含觀賞賽事、經典車展示區與Grid Walk互動體驗，適合家庭、朋友與情侶共同參與；若想獲得更舒適觀賽體驗，室內VIP區票價為500元，亦包含戶外看台座位及室內VIP區。

購票方式：

全台7-ELEVEN ibon機台

ibon售票網站：https://ibontw.com/2025tgrcorollacup

▲賽事門票現已於全台7-ELEVEN ibon機台與官網開賣。戶外看台區僅需150元，室內VIP區票價為500元，12歲以下兒童免票入場。



活動資訊一覽：

活動名稱：TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽 第二站

日期與時間：2025年7月5日（六）至7月6日（日），上午10點開放入場

地點：台中麗寶國際賽車場（台中市后里區月眉東路一段185號）

主辦單位：TOYOTA GAZOO Racing Taiwan

協辦單位：車主充電站股份有限公司（賽道日）、經典90社團（車聚活動）

報名專區：

賽道日與賽車學校：https://forms.gle/Cr9bsE2jhA8vJLkr6

GR車聚報名：https://reurl.cc/j9EEl1

賽事現場轉播：請鎖定TOYOTA Taiwan FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan）

GR社群資訊：

GR官方Instagram：https://www.instagram.com/tgr_tw/

官方網站：https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/