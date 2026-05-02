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Territory開發母廠、江鈴福特在大陸不玩了！4年虧損102億退場

▲大陸汽車市場越來越捲！又一家合資公司退場不玩了。（圖／翻攝自福特）

▲大陸汽車市場越來越捲！又一家合資公司退場不玩了。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有賣的國產福特Territory，最初是由江鈴福特主導開發，當地稱為Equator Sport領睿，後續漸銷往菲律賓、巴西、南美洲等其他市場，成為全球戰略車，也因此讓台灣有了國產化契機。但大陸汽車市場變天速度之快，逐漸讓合資工廠難以招架。曾被視為Ford布局大陸關鍵市場的合資公司，江鈴福特如今也正式畫下句點。

▲大陸汽車市場越來越捲！又一家合資公司退場不玩了。（圖／翻攝自福特）

▲江鈴福特4年燒掉23億人民幣（約新台幣102億），近期已確認停止營運。

由Ford與江鈴汽車共同成立的「江鈴福特科技」，近期確認已停止營運並進入清算程序，僅成立約4年的合資企業，原本肩負整合國際技術與大陸製造優勢的任務，如今卻因市場環境劇變黯然退場，突顯大陸車市競爭已進入白熱化階段。

江鈴福特科技成立於2021年12月，由江鈴持股51%、Ford持股49%，主打SUV與越野車市場，旗下產品陣容涵蓋皮卡、越野與家用SUV，包括Ford Ranger、Ford Bronco以及主打平價中型SUV的Ford Equator Sport等車款。

江鈴福特年銷量自2022年的4.8萬輛，一路下滑至2025年的約3萬輛，市場規模持續縮水，不僅未見回溫，反而讓整體營運壓力逐年升高，陷入惡性循環。

面對鉅額虧損與市場壓力，Ford在大陸市場同步啟動組織調整，透過成立的新子公司，接手原有乘用車與商用車的銷售與服務體系，原江鈴福特科技的產品與通路，也將轉由新公司承接營運，確保既有車主的售後服務不受影響。

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關鍵字：fordkuga休旅車電動車7人座EquatorEquator SportTerritory

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