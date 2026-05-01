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台灣「國產新HONDA CR-V」確定6月上市！百萬有找入門款將回歸

▲HONDA 6代CR-V於日本推出油電版！（圖／翻攝自HONDA）

▲CR-V確認於6月舉辦上市發表！同時也有不少業務預接單。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣本田最重要的國產新車，新HONDA CR-V確定要在6月9日上市發表，而日前流出的4款車型與預售價，已經有不少業務接單，這次台灣CR-V首度導入油電，要在高油價的時代爭取更多存在感！

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲台灣接下來可有不少中型休旅接連登場，5、6月分別有Kia Sportage與HONDA CR-V，Nissan X-Trail也即將在下半季現身。

隨著新CR-V要在第2季6月參戰，讓台灣中型休旅市場越來越精彩，小改款Nissan X-Trail也預約會在下半季登場，加上5月Kia也要派出改款新Sportage，接下來台灣休旅戰況白熱化，紛紛針對級距霸主TOYOTA RAV4而來。

▲HONDA 6代CR-V於日本推出油電版！（圖／翻攝自HONDA）

▲汽油、油電都各有2款車型，CR-V有望再度回歸百萬內。

新CR-V上市行程明朗化，業務端已經有不少資訊甚至接單售價流出，汽油、油電各提供2款車型，汽油搭載1.5升渦輪，流出售價為99.9、109.9萬，這也是台灣CR-V再度回歸百萬內；油電搭載2.0升動力，傳122.9、129.9萬接單，正式售價仍須後續台灣本田公告為主。

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