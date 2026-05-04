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LEXUS全新7人座預告「台灣有機會搭美製車零關稅」！空間超大、更豪華

▲LEXUS釋出全新7人座預告！將是品牌第1款電動7人座。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS釋出全新7人座預告！將是品牌第1款電動7人座。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

海外LEXUS釋出重磅新車預告，將於海外時間5月7日發表，雖然尚未透露主角新車來歷，但預計就是日前被捕獲的首款電動7人座休旅，外界推測會以LEXUS TZ作為新車命名，且對於台灣市場也有不少誘因，未來有機會導入台灣！

▲LEXUS TZ平台、技術將與TOYOTA Highlander EV共享。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲LEXUS TZ平台、技術將與TOYOTA Highlander EV共享。（圖／翻攝自TOYOTA）

LEXUS這款全新7人座電動休旅，預計就是來自TOYOTA Highlander EV互為雙生車，Highlander EV更作為北美市場重要的電動3排7人座休旅代表，自然也會延伸出LEXUS版本，補齊豪華市場空缺。

從產品定位觀察，這不僅是TOYOTA與LEXUS首度跨入電動7人座級距，更直接鎖定家庭用車與高端市場需求。大空間、3排座椅，再加上電動車寧靜與加速特性，對於追求舒適與科技感的消費族群確實具備相當吸引力。

▲LEXUS TZ平台、技術將與TOYOTA Highlander EV共享。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、LEXUS首款電動7人座都有望搭上美製車零關稅列車。

另一個值得關注的關鍵，由於Highlander EV以北美生產為主，因此LEXUS TZ也極可能採北美製造，這點對台灣市場來說有不少話題、誘因，若未來「美製車零關稅」政策拍板，將大幅提升導入競爭力，當時TOYOTA Highlander EV一發表，早已受到台灣不少消費者關注。

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