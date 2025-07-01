台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

▲6月下旬在台展開交車的特斯拉Model Y，短短幾天就交付了1,357輛，強勢問鼎電車銷量冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣6月新車銷量出爐，總市場共賣出34,320輛新車，雖然比5月略增7.6%，但相較去年同期仍是少了17.5%，顯見關稅戰的影響仍在，只能期待7月各家端出促銷催出買氣；6月下旬展開交車的Tesla特斯拉小改款Model Y，也正如原廠預告的爆出大量，成功以1,357輛強勢問鼎本月的電車銷量冠軍！

2025年6月台灣新車銷量TOP10（不含商用車）

排名 品牌 車名 台數 1 TOYOTA Corolla CROSS 3,794 2 TESLA MODEL Y 1,357 3 TOYOTA RAV4 1,336 4 TOYOTA YARIS CROSS 1,139 5 TOYOTA ALTIS 706 6 HONDA CR-V 676 7 LEXUS NX 669 8 PEUGEOT 408 660 9 HONDA HR-V 651 10 LEXUS RX 511 總市場 34,320

在TOYOTA大軍方面，國產休旅Corolla Cross不受對手改款導入油電動力影響，仍是穩坐神車大位，以3,794輛拿下銷量冠軍，進口中型休旅RAV4則以1,336輛排在第3位，第4名的國產跨界休旅Yaris Cross則賣出1,139輛，國產中型房車ALTIS共賣出706輛站上第5位。

▲Honda HR-V追加e:HEV油電動力後，有超過8成消費者都選擇油電車型，並且有65%都直上頂規款。（圖／資料照）

甫在6月推出小改款並導入e:HEV油電動力的Honda HR-V，在本月也成功以651輛站上第9名，其中有85%選購e:HEV油電車型，顯見這次策略相當成功，另外CR-V也以676輛排上第6名；另外不久前才上市的Peugeot 408也在本月迎來大量交車，以660輛站上第8名，也算是少見的景象。

▲Peugeot罕見的進入前TOP10榜單，408以660輛站上第8名。（圖／資料照）

在電動車方面，除了特斯拉Model Y以1,357輛強勢奪冠之外，房車版的Model 3也以327輛登上第2名，Luxgen納智捷n7則以302輛排在第3名，隨著n5的消息越來越多，或許消費者的觀望心態會越來越高。

▲n7本月被特斯拉雙雙超車，再加上n5的消息越來越多，或許會加重消費者的觀望心態。（圖／資料照）

國產輕商用車大戰方面，CMC中華J Space本月持續領先，以1,545輛再奪單月冠軍，而且本周還要再追加推出特仕車型，進一步強化產品競爭力；而TOYOTA TownAce在本月也賣出1,400輛，雖然沒有相關改款消息，不過仍是持續穩定輸出。

▲中華J Space本月再奪輕商用車冠軍，而且還要再推特仕車型強化競爭力。（圖／資料照）

最後看到進口豪華級距，Mercedes-Benz賓士以1,840輛在本月成功重返榮耀，不過最熱銷單一車款仍是Lexus NX，以669輛排上第7名，另外RX也以511輛擠進榜單中。

▲Mercedes-Benz賓士在6月重返豪華進口車品牌冠軍。（圖／資料照）