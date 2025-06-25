▲Suzuki台鈴機車正式導入全新DR-Z4黃牌重機，並開出38.8萬起的建議售價，前100名享早鳥優惠2萬元。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Suzuki台鈴機車今（25）日正式在台發表全新DR-Z4黃牌重機，包括越野款的DR-Z4S與滑胎款的DR-Z4SM都同步登台，建議售價自38.8萬，自即日起於指定經銷據點展開接單活動，前100名可享早鳥價36.8萬，預計第4季展開交車；過去DR-Z400在市場上曾受玩家大力追捧，此次經典機種重返市場也引起高度關注，相信會再次於國內造成一股旋風。

▲越野版的DR-Z4S與滑胎版的DR-Z4SM同步導入，兩者在胎圈與懸吊配置上都有做出差異。

DR-Z4如同其他越野滑胎車一樣，具有相對纖細的車身曲線、醒目的鳥嘴前土除、高自由度的一體式坐墊等，儘管座高來到890mm與920mm，不過台鈴也預告之後會有低座高系統，能降低30mm，頭燈則採用面積較小的圓形魚眼LED燈具，車色提供黃白與鐵灰（DR-Z4S）、灰藍與雪白（DR-Z4SM）共4種選項。

▲兩者座高分別為890mm與920mm，另可透過低座高套件降低30mm，車頭採用魚眼LED頭燈。

為了符合現行排放法規，DR-Z4的引擎進行了大幅度升級，398c.c.單缸水冷四行程雙火星塞引擎在觸媒數量增加之下，仍保有38匹馬力與3.77公斤米扭力，5檔變速箱搭配SCAS離合器輔助系統，能減少退檔操作時的不安感並且更加省力，電控方面標配有S.I.R.S.智慧騎乘系統與電子油門，提供3段動力模式與4段循跡可調功能，讓騎士可以從容挑戰各種路況。

▲引擎經過大幅升級，現可輸出38匹馬力與3.77公斤米扭力，並可通過嚴苛的Euro 5+排放法規。

除了引擎的大幅升級外，DR-Z4也換上全新設計的鋼骨車架，並配備KYB阻尼可調倒立式前叉與單槍後避震，越野款的DR-Z4S前後避震行程分別是280mm與296mm，滑胎款的DR-Z4SM則為260mm與277mm，配胎方面也根據車輛特性而有所不同，前者配備前輪80/100-21與後輪120/80-18的AT胎，後者則是前輪120/70R17與140/70R17的運動胎，兩者均為內胎式。

▲越野版胎圈配置為前21吋後18吋，滑胎版則是前後17吋，兩者均為內胎式。



Suzuki DR-Z4小檔案