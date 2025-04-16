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快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

▲力挺「開放重機騎上國道」！光陽執行長：2020年是最佳時機。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽集團董監事改選結果出爐，由柯俊斌成功上位擔任董事長。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽董監事改選結果出爐！最終由代表手握近2成股權、第2大股家族的柯俊斌成功上位，原先前董事長柯勝峯喊話的「3大家族退出經營階層」未能實現，而柯俊斌接下董事長大位後旋即就要面臨多項挑戰，除了要安定內部人心外，包括重振新車銷量、電動機車的下一步、是否要延續先前的海外發展路線、甚至是土地與廠房的未來規劃等，都將是柯俊斌馬上要面對的重大課題。

作為光陽共同創辦人、第2大股東、第2任董事長柯新坤之孫，現年68歲的柯俊斌是在1984年進入光陽集團從基層課員做起，一路做到課長、副總經理、總經理，直到2016年升任執行長；對車迷來說，柯俊斌最為人熟知的印象，正是那幾句「人的能量、決定車的力量」、「挑戰在、我就在」、「我是光陽副總柯俊斌」等經典廣告台詞，在當年由公司高層親自拍攝廣告算是相當罕見，之後也在車迷間傳頌至今。

▲機車貨物稅不取消「大吸民眾血＆整死車行」！業者：賣車常倒貼。（圖／記者張慶輝攝）

▲柯俊斌（左）1984年加入光陽後從基層做起，對於經銷體系非常熟悉，甚至能記住所有經銷商。（圖／資料照）

柯俊斌擔任光陽總經理與執行長迄今也有近11年的時間，或許是基層出身的關係，即使身處高位仍相當有親和力，甚至連前董事長柯勝峯都曾給出「能記住所有經銷商，這是我所做不到的優勢」的正面評價，而且除了經銷商外，柯俊斌對待光陽內部員工與衛星工廠都不太有距離感，或許也是此次能成功出線的重要原因之一。

隨著柯俊斌全面接掌光陽之後，馬上要面對的重要課題之一，莫過於如何帶領光陽重返榮耀，在先前丟失22年市場冠軍的頭銜後，光陽的市佔率都在3成以下沉浮，遠遠不及主要競爭對手SYM三陽的4成往上，不過其與經銷體系的熟識度或許會是一大助力，另外光陽位於高雄灣興街的廠區，是否會如外界所傳進行土地活化運用，大家也在等柯俊斌接手後會有什麼動作。至於前董事長柯勝峯，則將會以最大股東身分，持續監督公司未來發展。

►光陽董事長證實「經營權之爭正在上演」！柯勝峯主動辭任

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關鍵字：KYMCO光陽董事長柯勝峯柯俊斌內鬥改選結果股東家族機車摩托車銷量

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