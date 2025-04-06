229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

▲台灣賓士公布最後一波25年式新車陣容，包括EQE SUV電動休旅（上圖）、V-Class豪華商旅、GLE豪華中大型休旅與GLS豪華大型休旅等。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士日前公布了最後一波25年式新車，包括EQE SUV電動休旅、V-Class豪華商旅、GLE豪華中大型休旅與GLS豪華大型休旅等，建議售價自229萬起，其中EQE 350 4MATIC SUV與V 250 d Avantgarde獲得最有感的配備升級，另外部分車型則新增了MANUFAKTUR特殊漆選項，讓準車主能盡情展現自我品味。

▲25年式EQE 350 4MATIC SUV將後輪轉向列為標準配備，能有效縮小迴轉半徑。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在EQE SUV車系當中，位屬中階選項的EQE 350 4MATIC SUV在25年式的主要變化，便是將後軸轉向系統列為標準配備，除了低速時能有效將迴轉半徑從6.15公尺縮小至5.25公尺外，高速也有更好的靈活性，另外全車系的內裝都多了線條棕色胡桃木飾板選項，全車系建議售價自299萬起。

25年式EQE SUV全車系建議售價與配備調整一覽

車型 建議售價(NT$) 主要配備調整 EQE 300 SUV 2,990,000 - EQE 350 4MATIC SUV 3,580,000 新增標準配備 - 後軸轉向系統 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV 4,700,000 -

V-Class則是在V 250 d Avantgarde車型上，新增了頭等艙座椅套件可供選用，能將後座第1排換上左右頭等艙獨立座椅，並配有豪華腳靠墊與加熱通風功能，選配價26.7萬元；至於GLE車系與GLS 450 4MATIC，則是在25年式提供2款MANUFAKTUR特殊漆選項，分別為神秘藍與愛爾蘭綠，選配價均為19.9萬元。

▲V 250 d Avantgarde現可選用頭等艙座椅套件，將後座第1排改為左右頭等艙獨立座椅。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

25年式V-Class全車系建議售價與配備調整一覽

車型 建議售價 (NT$) 主要配備調整 Vito Tourer 2,290,000 - V 220 d Avantgarde 2,630,000 - V 250 d Avantgarde 2,870,000 新增頭等艙座椅套件配備內容:

頭等艙座椅套件價格: NTD $267,000

✓ 後座第一排左側頭等艙獨立座椅

✓ 後座第一排右側頭等艙獨立座椅

✓ 後座第一排豪華腳靠墊

✓ 後座第一排豪華座椅 (可通風/加熱)

✓ 椅背置物網 V 250 d EXCLUSIVE 3,600,000 -

25年式GLE全車系建議售價與配備調整一覽

車型 建議售價 (NT$) 主要配備調整 GLE 300 d 4MATIC 進化版 3,390,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆:

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000) GLE 450 4MATIC 進化版 4,110,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆:

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000) Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC 進化版 4,810,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆:

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000) GLE 300 d 4MATIC Coupé 進化版 3,630,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆:

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000) Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupé 進化版 5,140,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆:

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000)

25年式GLS全車系建議售價與配備調整一覽

車型 建議售價 (NT$) 主要配備調整 GLS 450 4MATIC 5,030,000 新增 MANUFAKTUR 特殊漆

- 神秘藍 mystic blue (NTD $199,000)

- 愛爾蘭綠 Ireland mid green (NTD $199,000) Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 11,470,000 -

除了25年式車型之外，台灣賓士也在本月針對純電車款推出專屬購車優惠，4／30前指定年式電動車款最高享60期0利率，以EQE SUV為例，最低月付僅需25,000元起，另外純電車款還加碼贈送2年延長保固與1年乙式保險，詳細活動辦法與期間以台灣賓士公告為準。

▲台灣賓士在4月份為指定年式電動車型推出購車優惠，活動只到4／30止。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）