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2368萬起！KTM「可上路四輪賽車X-BOW GT-XR」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲KTM Sportcar總代理永三在台發表X-BOW GT-XR，正式車價2,368萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

KTM Sportcar總代理永三今（18）日宣布X-BOW GT-XR正式在台上市，並開出2,368萬起的正式車價，現可掛牌上路並正式啟動銷售，採限定配額接單引進，現場展出了身披電磁橘的標準車型，以及首100輛生產下線的100 Limited Edition限量車型，當獨特的「戰鬥機座艙蓋」開啟時，立即成為全場的矚目焦點，未來也將有機會在台灣路上相遇。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲獨特的戰鬥機座艙蓋車門設計，開啟的那一刻立即成為全場視線焦點。

永三是在去（2024）年中首次公開將代理KTM Sportcar的消息，當時安東還是KTM二輪車款的在台總代理，「雙代理」也引起了車迷議論，不過永三今日向記者透露，二輪與四輪產品在KTM集團中分屬不同事業群，而永三僅會專注在自身專業的四輪產品上，不會跨足二輪事業，另外日前KTM風風雨雨的財務問題也已經得到緩解，所以車款的銷售與交付不受影響。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲KTM二輪與四輪分屬不同事業群，永三強調僅會專注在自身專業的四輪車款上。

回到車款本身，X-BOW GT-XR中的「XR」為「Extreme Racer」之意，外型由KISKA設計公司以F35戰機為靈感，並融入LMP與GT級別賽事的競技空力風格，備受矚目的戰機座艙蓋車門設計不僅吸睛，還能取代傳統防滾籠保護乘員安全，實測可承受高達11噸重量，兩側車窗也能向外開啟作為緊急逃生口。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲戰鬥機座艙蓋車門可承重11噸，取代傳統防滾籠保護乘員，兩側車窗可手動向外開啟，能做為緊急逃生口使用。

車內格局也幾乎是向純種賽車看齊，包括輕量化桶形賽車椅、4點式安全帶、可前後滑移調整的賽車踏板、整合LED儀表的快拆賽車方向盤等，不過還是保有部分舒適配備，例如空調與觸控藍牙音響系統，甚至還標配了手機座供駕駛搭配使用，另外座艙後方有160公升的置物空間，可搭配專屬行李套件使用，全車皆採電子後視鏡，記者也實際坐入車內，當座艙蓋闔上的那一刻，即使靜止未發動，心中還是會有一股熱血悸動。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲座艙格局也幾乎向純種賽車看齊，僅保留最低限度的舒適配備，當座艙蓋緩緩闔上時真的會令人血脈賁張。

現場另一台限量車型，外觀上選用Beluga Blcak亮面碳纖維包覆車身，足下改搭Glod Gloss GT2造型單孔輪圈並內藏紅色卡鉗，車身兩側與車內還有專屬的「100 Limited Edition」紅色字標，內裝還選用紅色對比縫線進一步加強戰鬥氣息；如同大多數頂尖超跑一樣，X-BOW GT-XR也提供豐富的客製化選項，讓多金玩家能充分的展現個人品味。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲首100輛生產下線的「100 Limited Edition」限量車型也在今日活動現身，全車亮面碳纖維塗裝更具氣勢。

動力方面，X-BOW GT-XR搭載源自Audi的2.5升直列5缸渦輪直噴引擎，經調校後可輸出500匹馬力與59.2公斤米扭力，搭配7速雙離合變速箱，並採中置引擎後輪驅動配置（附機械限滑差速器），可在3.4秒完成0-100km/h加速，0-200km/h也僅需6.9秒，極速上看280km/h。

▲2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力為源自Audi的2.5升直列5缸渦輪直噴引擎，引擎室前方還有容量160公升的置物空間。

車體更是X-BOW GT-XR的一大精髓，在與知名賽車製造商Dallara合作開發的單體碳纖維車體之上，還繼續大量採用碳纖維部件，使其最輕車重低至1,130公斤，前後配重比44：56，除了前後軸都採用雙A臂獨立懸吊外，前軸還用上推桿式減震系統並直接與單體碳纖維車體連接，並且有3段可調防傾桿與外傾角快速調整機構，能隨時對應不同駕駛情境的需求，最後輔以Brembo煞車系統與OZ Racing輕量鍛造輪圈，將性能發揮到極致。

KTM X-BOW GT-XR技術規格

項目 規格
引擎  
設計 直列五缸渦輪增壓/燃油直噴
排氣量 2,480 cc
點火順序 1-2-4-5-3
最大馬力 500 PS @ 6,350 rpm
最大扭力 581 NM @ 5,550 rpm
最高轉速 7,000 rpm
最高渦輪增壓值 1.55 bar
壓縮比 10.0:1
性能數據  
極速 280 km/h
0-100 公里加速 3.4 s
100-200 公里加速 6.9 s
前後車身配重 44 / 56
變速系統及底盤設計  
動力傳輸 後輪驅動搭配機械式限滑差速器
前輪輪圈形式、尺寸 (標準) 9" x 19" ET35、235/35/R19
  (選配) 單孔 9" x 20" ET35、235/30/R20
後輪輪圈形式、尺寸 (標準) 11" x 20" ET30、295/35/R20
  (選配) 單孔 11" x 21" ET30、295/30/R21
前軸幾何設計 雙 A 臂獨立懸吊設計搭配 SACHS 減震筒，推桿式減震系統直接安裝於單體碳纖維車體，配置三段可調式防傾桿
後軸幾何設計 雙 A 臂獨立懸吊設計搭配 SACHS 減震筒
煞車系統 液壓雙迴路含 ABS 煞車系統
前輪 (標準盤)：Ø 365x34mm、8 活塞固定式卡鉗
  (選配陶盤)：Ø 380x38mm、6 活塞固定式卡鉗
後輪 (標準盤/選配陶盤)：Ø 356x32mm、4 活塞固定式卡鉗
轉向系統 電子式漸進輔助轉向
車身尺寸與重量  
車長 4,626 mm
車寬 2,041 mm
車高 1,164 mm
軸距 2,850 mm
車身離地高度 90 mm (可選配車頭抬升系統)
車輛淨重 1,130 公斤
車輛總重(可駕駛狀態) 1,250 公斤
最大行李空間容量 160 公升
油箱容量 96 公升

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