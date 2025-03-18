2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

▲KTM Sportcar總代理永三在台發表X-BOW GT-XR，正式車價2,368萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

KTM Sportcar總代理永三今（18）日宣布X-BOW GT-XR正式在台上市，並開出2,368萬起的正式車價，現可掛牌上路並正式啟動銷售，採限定配額接單引進，現場展出了身披電磁橘的標準車型，以及首100輛生產下線的100 Limited Edition限量車型，當獨特的「戰鬥機座艙蓋」開啟時，立即成為全場的矚目焦點，未來也將有機會在台灣路上相遇。

▲獨特的戰鬥機座艙蓋車門設計，開啟的那一刻立即成為全場視線焦點。

永三是在去（2024）年中首次公開將代理KTM Sportcar的消息，當時安東還是KTM二輪車款的在台總代理，「雙代理」也引起了車迷議論，不過永三今日向記者透露，二輪與四輪產品在KTM集團中分屬不同事業群，而永三僅會專注在自身專業的四輪產品上，不會跨足二輪事業，另外日前KTM風風雨雨的財務問題也已經得到緩解，所以車款的銷售與交付不受影響。

▲KTM二輪與四輪分屬不同事業群，永三強調僅會專注在自身專業的四輪車款上。

回到車款本身，X-BOW GT-XR中的「XR」為「Extreme Racer」之意，外型由KISKA設計公司以F35戰機為靈感，並融入LMP與GT級別賽事的競技空力風格，備受矚目的戰機座艙蓋車門設計不僅吸睛，還能取代傳統防滾籠保護乘員安全，實測可承受高達11噸重量，兩側車窗也能向外開啟作為緊急逃生口。

▲戰鬥機座艙蓋車門可承重11噸，取代傳統防滾籠保護乘員，兩側車窗可手動向外開啟，能做為緊急逃生口使用。

車內格局也幾乎是向純種賽車看齊，包括輕量化桶形賽車椅、4點式安全帶、可前後滑移調整的賽車踏板、整合LED儀表的快拆賽車方向盤等，不過還是保有部分舒適配備，例如空調與觸控藍牙音響系統，甚至還標配了手機座供駕駛搭配使用，另外座艙後方有160公升的置物空間，可搭配專屬行李套件使用，全車皆採電子後視鏡，記者也實際坐入車內，當座艙蓋闔上的那一刻，即使靜止未發動，心中還是會有一股熱血悸動。

▲座艙格局也幾乎向純種賽車看齊，僅保留最低限度的舒適配備，當座艙蓋緩緩闔上時真的會令人血脈賁張。

現場另一台限量車型，外觀上選用Beluga Blcak亮面碳纖維包覆車身，足下改搭Glod Gloss GT2造型單孔輪圈並內藏紅色卡鉗，車身兩側與車內還有專屬的「100 Limited Edition」紅色字標，內裝還選用紅色對比縫線進一步加強戰鬥氣息；如同大多數頂尖超跑一樣，X-BOW GT-XR也提供豐富的客製化選項，讓多金玩家能充分的展現個人品味。

▲首100輛生產下線的「100 Limited Edition」限量車型也在今日活動現身，全車亮面碳纖維塗裝更具氣勢。

動力方面，X-BOW GT-XR搭載源自Audi的2.5升直列5缸渦輪直噴引擎，經調校後可輸出500匹馬力與59.2公斤米扭力，搭配7速雙離合變速箱，並採中置引擎後輪驅動配置（附機械限滑差速器），可在3.4秒完成0-100km/h加速，0-200km/h也僅需6.9秒，極速上看280km/h。

▲動力為源自Audi的2.5升直列5缸渦輪直噴引擎，引擎室前方還有容量160公升的置物空間。

車體更是X-BOW GT-XR的一大精髓，在與知名賽車製造商Dallara合作開發的單體碳纖維車體之上，還繼續大量採用碳纖維部件，使其最輕車重低至1,130公斤，前後配重比44：56，除了前後軸都採用雙A臂獨立懸吊外，前軸還用上推桿式減震系統並直接與單體碳纖維車體連接，並且有3段可調防傾桿與外傾角快速調整機構，能隨時對應不同駕駛情境的需求，最後輔以Brembo煞車系統與OZ Racing輕量鍛造輪圈，將性能發揮到極致。

KTM X-BOW GT-XR技術規格