快訊／Honda「油電喜美小改款」第2季登台！HR-V e:HEV也不遠了

▲Honda台灣本田展出2025年式Civic e:HEV，預告第2季正式登台。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda台灣本田今（3）日舉辦春季媒體活動，會中確認了Civici e:HEV油電喜美小改款會在第2季打頭陣登台發表，另外還預告了第3季與第4季將會有「新商品」陸續登場，推測應該就是市場期待已久的HR-V e:HEV小改款與油電動力車型，戰力補足後可望與神車正面對決。

▲新年式Civic e:HEV主要變動集中在車頭，動力單元應會維持2.0升自然進氣引擎搭配油電系統。

回顧2024年Honda在台灣的成績，共賣出26,717輛汽車與超過4,000輛機車，成為國產乘用車品牌銷售亞軍，其中最熱銷的就是CR-V，自2023年中上市後迄今已賣出超過2萬輛，更在TNCAP撞測中拿下5星好評，成功翻轉了外界的刻板印象，儘管不看好今年的總市場表現，不過Honda仍是訂下了27,000輛的年販目標。

▲除了第2季的Civic e:HEV外，第3季與第4季還會有其他油電動力車款，包括傳聞已久的HR-V e:HEV，另外ZR-V跨界休旅與Prelude雙門跑車也有機會來台。

當然車迷最關心的，還是今年度有哪些新車規劃，Honda也在今天活動中展出了Civic e:HEV小改款實車，並預告會在今年第2季正式登台開賣；值得注意的是，會中預告了Q3與Q4也分別會有e:HEV動力新車發表，除了幾乎已經確認的HR-V e:HEV外，有沒有可能是CR-V e:HEV、又或者是FIT e:HEV會有所變動，甚至是全新的ZR-V跨界休旅與Prelude雙門跑車有機會來台，都有待持續追蹤。

▲即使重機新車銷售遭遇逆風，Honda仍是訂下了4,200輛的年度銷售目標。

在重機市場方面，Honda也表示2024年確實充滿挑戰，在國際旅行解封、騎乘環境與法規的嚴苛影響之下，使得新車銷售力道疲弱；不過Honda仍會持續提供更有感的優質服務，包括各式不同規模的車主活動等，而新車方面，除了日前已經亮相的X-ADV與Forza 750會在第2季上市，其他季度也分別都會有新車來台，更預告未來會配合全球政策導入電動化產品。

▲在汽車與機車以外，動力事業部的船外機與泛用動力產品今年也有許多新品會陸續登台。