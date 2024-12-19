12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

▲PGO摩特動力推出TIG DC line車型，建議售價129,500元起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

PGO摩特動力今（19）日發表全新TIG DC line車型，並為其開出129,500元的建議售價（含牌險），活動中不只宣布「DC line（DC為Dynamic Control之意）」未來會成為品牌的精品化系列、運動旗艦車款的進階版本外，更搶先釋出了2025年重磅新車的神祕剪影照，吊足車迷的胃口。

這次推出的TIG DC line在外觀部份，披上了先前「王者彩衣大賽」當中學生組第1名的作品，以白底搭配簡潔有力的紅黑線條，為全車帶來更多熱血氣息；配備上則有DC line專屬套件，包括全可調前倒叉與可調雙後避震器，車主可依據自身需求，調整出最符合個人化風格的操控感受。

動力方面維持TIG與生俱來的好體質，169.5c.c.單缸水冷引擎可輸出17.8匹馬力與1.61公斤米扭力，馬力推重比達到7.58，0-100公尺加速僅需6.9秒；操控表現方面一樣有高達45度的動態傾角，並且搭載全套Bosch電控系統，包含TCS、ABS與ECU，其中TCS還是具備調整機能的高階版，而非只有開跟關兩種選項，其他諸如角度可調5吋全彩儀表、QC 3.0 Type-A + Type-C充電埠、PKE自動感應鑰匙等配備，也全都能在TIG DC line上看到。

PGO為TIG DC line開出了129,500元的建議售價，且售價已經包含領牌規費與強制險費用，另外也提供36期0利率的付款方案（須負擔手續費3,000元），購車再加贈1年期道援保障，包含6萬失竊險與50公里道路救援。

除了今日活動主角TIG DC line以外，PGO也同場釋出了一張神秘剪影照，正式預告「超乎馭想」的全新車款將會在2025上半年問世，目前只知道該車會採用先前PGO公布的3大專利技術，包括AI智能雙動力油電系統、全新世代Y-1一體式車架、以及雙火星塞智慧燃控2.0等，