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Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda Enyaq 與 Enyaq Coupé 即將迎來小改款更新，而官方日前正式公布其外觀設計草圖，採用全新「Modern Solid」設計語彙，進一步提升車輛整體質感。作為 2024 年歐洲電動車市場的暢銷車，Enyaq 車系在 10 月的銷售排行榜上名列前茅，更是 2024 年歐洲最暢銷的純電動車之一。Škoda 希望藉此更新，持續深化品牌的電動化轉型。

電動美學再進化　Škoda 釋出小改款 Enyaq 外觀設計草圖

官方所釋出的設計草圖展示了小改款 Škoda Enyaq 車系大膽的車頭設計。全新  Tech-Deck 前臉成為 Modern Solid 設計的核心，取代傳統水箱護罩，並配合分體式頭燈設計，使其更具層次感。頭燈上半部分纖細優雅，與車身葉子鈑自然連結，而下方則搭配加大的保險桿。Škoda 字樣與下保險桿、側裙上採用的深色鍍鉻裝飾，搭配專屬的 Olibo Green 車色，展現出高級且現代的風格語彙。

新款 Enyaq 與 Enyaq Coupé 均在空氣動力學上有顯著進步，重新設計的前臉不僅美觀，還優化了空氣流動，進一步提升車輛續航力。尤其是 Enyaq Coupé，其流線型車頂從 B 柱延伸至車尾，成為 Škoda 車系中空氣阻力最低的車型。車尾則配備經典 C 型尾燈、深鉻字樣與車身同色側裙，細節處處凸顯品牌的精緻設計。

電動美學再進化　Škoda 釋出小改款 Enyaq 外觀設計草圖

Škoda Enyaq 系列長期以來深受歐洲消費者歡迎，此次更新不僅延續了其市場優勢，也為品牌的電動車策略注入新活力。臺灣市場方面，Škoda Taiwan 自 2024 年 8 月 1 日起正式展開 Enyaq / Enyaq Coupé 預售活動，各車型限量回饋預售價分別為 Enyaq 85 (新臺幣 163.8 萬元起)、Enyaq Coupé 85 (新臺幣 171.8 萬元起) 和 Enyaq Coupé RS (新臺幣 198.8 萬元起)。

電動美學再進化　Škoda 釋出小改款 Enyaq 外觀設計草圖

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaEnyaqRSCoupe電動車休旅車SUV汽車新車小改款

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