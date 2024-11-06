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米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

▲米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！品牌將挑戰年銷百萬台。（圖／翻攝自SYM）

▲SYM三陽在今年米蘭車展上，帶來全新「靈龜TTLBT」（中），也宣示將以品牌全球年銷百萬為目標。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽在2024米蘭車展（EICMA）上，終於帶來了BT靈獸系列的最後一塊拼圖，也就是傳聞許久的「靈龜TTLBT」，在Maxsym TL508的基礎之上，融入仿生殼甲意象，展現出穩重大氣的姿態，三陽工業董事長室經理吳奕成也在會中宣布，將展開下一階段的3年計劃，以品牌全球年銷量百萬台為目標，強化整體外銷佈局。

▲米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！品牌將挑戰年銷百萬台。（圖／翻攝自SYM）

▲靈龜TTLBT是靈獸家族當中的最後一塊拼圖，與Maxsym TL508有濃厚血緣關係。（圖／翻攝自SYM）

SYM旗下BT系列是取自「Bestia靈獸」之意，近年已接續推出「鳳凰FNXBT」、「東方龍DRGBT」、「麒麟KRNBT」等車系，而此次米蘭車展推出的「靈龜TTLBT」更是湊齊最後一塊拼圖，相較於Maxsym TL508的俐落跑格，TTLBT以形似殼甲的大面積塊狀拼搭，營造出更為穩重的整體姿態，同時融合車身兩旁的側箱，為長途旅行帶來更多乘載能力。

▲米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！品牌將挑戰年銷百萬台。（圖／翻攝自SYM）

▲TTLBT以塊狀拼搭營造出殼甲仿生意象，並整合了車身兩旁的側箱，滿足長途旅行需求。（圖／翻攝自SYM）

動力方面，TTLBT搭載與Maxsym TL508相同的508c.c.並列雙缸水冷引擎，現場公布的輸出為33.5kW（約45匹）與49.9牛頓米（約5.1公斤米），其他規格也都與Maxsym TL508相仿，包括倒立式前叉、單槍多連桿後避震、雙275mm前碟、甚至是前後輪尺寸與軸距等都沒變，兩車的高度關聯性不言而喻，不過這並不是壞事，反倒意味著TTLBT能夠快速投入量產，以滿足公路旅行騎士的渴望。

▲SYM三陽於義大利米蘭EICMA車展推出PE3、ADXTG 400、全新DRGBT等全新車款。（圖／記者張慶輝攝）

▲去年於米蘭展首度亮相的PE3增程概念車，預計於2026年底正式量產。（圖／資料照）

除了眾所矚目的TTLBT外，三陽也在會中再次重申電動車佈局，會堅定推動與台灣中油組成國家隊，除了9月首度亮相採用中油版本軟碳負極材料電池的車款，正配合中油建置換電櫃外，未來也會再推出搭配中油電池的新機種；另外去年米蘭展推出的PE3增程概念車，也正持續發展自有技術的亞福鋁電池，預計2026年底正式開始量產，在多方積極投入下，未來將陸續推出更多新能源機種。

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