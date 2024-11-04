246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

▲Lexus總代理和泰宣布2025年式RX車系開賣，建議售價自246萬起。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

Lexus總代理和泰今（4）日宣布2025年式RX休旅車開賣，並為其開出246萬起的建議售價，此次新年式除了全車系標配12.3吋全數位儀表與360度環景影像系統外，更重要的是還提供拖曳功能選配，這也是和泰首次在台為Lexus新車提供相關選項，讓喜愛生活與休閒多元用途的玩家得以更容易發揮。

▲2025年式RX全車系建議售價。（圖／翻攝自Lexus）

2025年式的RX全車系皆升級搭載12.3吋全數位儀表版，並在中央多媒體影音系統下方新增空間氣氛燈，同時優化車室內照明，再輔以車身結構、車室內部與引擎式的隔音材強化，使得整體豪華感進一步提升；安全性方面，除了搭載新一代LSS+ 3.0輔助系統外，包括RX 350h／RX 350頂級版與豪華版，也都全面標配360度環景影像，能更好的掌握車輛周遭事物。

▲新年式全車系都標配12.3吋數位儀表與360度環景影像，並且車內氛圍燈與照明都有調整。（圖／翻攝自Lexus）

此次新年式的一大亮點，就是提供了拖曳功能選項，透過優化變速箱散熱效率，最高拖曳重量可達2公噸，不過僅有各動力的高規等級（旗艦版、F SPORT版、F SPORT Performance版）才可選用，加價1萬元後將提供原廠拖曳數據證明，且原車無配備拖車鉤，車主須自行加裝後攜帶證明至監理單位辦理「兼供曳引」行照變更，為了讓準車主感受拖曳功能的特色，品牌還將在11／9起於北中南指定據點展開拖掛式露營車巡迴展示活動。

▲此次RX針對各動力的高規車型提供拖曳功能選配，不過車主還須自行加裝拖車鉤與辦理變更。（圖／翻攝自Lexus）

新年式RX同樣提供4種動力選項，除了純燃油的RX 350外，還有油電的RX 350h、插電式油電的RX 450h+、以及渦輪油電的RX 500h，儘管陣容相同，不過品牌指出油電系統動力輸出經過升級優化，可以帶來更線性且即時的動力輸出，另油電車型在後車廂側方還多了110V插座，從事戶外活動時更為便利。

▲油電動力不僅經過升級優化，後車箱側面也新增了110V插座。（圖／翻攝自Lexus）