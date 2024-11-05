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TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於去年初登場的TOYOTA Grand Highlander 7人座休旅，近來於北美率先推出新年式車型，除了有更帥氣的特仕車喜迎新年式上市，原廠還為Grand Highlander增列更親民的入門款，折合新台幣開價135萬！

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Grand Highlander提供3種動力可選。

新年式TOYOTA Grand Highlander外觀內裝變化不大，主要新增LE入門款與Nightshade黑化特仕車，LE開價為42,310美金（折合新台幣135萬），對比舊年式入門款XLE車型的44,715美金（折合新台幣142萬），新增的LE版本入手門檻下修不少，能為車系銷量帶來實質助攻。

新增LE版本配置配備仍算豐富不陽春，同樣具有18吋鋁圈、12.3吋螢幕、盲點偵測、三區橫恆溫空調、TSS 3.0等重點配備，並搭載2.4升渦輪動力與前驅配置，可產生265匹馬力，中高階車型還另有2.5升油電、2.4升渦輪油電動力可選，讓Grand Highlander擁有多元的3種動力選擇。

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新特仕車於車外、車內都特別以帥氣黑化主題來呈現。

新年式另推出更帥氣的Grand Highlander Nightshade黑化特仕車，新車賦予搶眼、肅殺的黑化套件，於水箱護罩、後視鏡、鋁圈等處妝點，並提供更霸氣的20吋鋁圈。

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲特仕車車內好料盡上，標配JBL音響、12.3吋數位儀錶等。

車內同樣以黑色主題呈現，採黑色皮革座椅、霧灰飾板搭配，並標配JBL高級音響等，動力提供2.5升油電＋四驅系統，美金開價52,610元，折合新台幣142萬。

Grand Highlander是TOYOTA近期焦點7人座休旅全新作品，基於TNGA-K平台打造，車長5,116mm、軸距2,946mm，強打3排7人座空間彌補Highlander空間不足遺憾，其LEXUS更以Grand Highlander為基礎打造出TX雙生休旅。

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關鍵字：TOYOTAGrand HighlanderRAV4LEXUSTXSUV休旅7人座

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