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103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

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▲納智捷推出特仕車配備升級還降價！釋出第2波預購福利。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

連續2個月蟬連台灣電動車銷售王的納智捷n7，限時6月6～30日開賣全新的103.9萬納智捷「n7滿電特仕版」，比入門109.9萬更便宜、配備更豐富，搭上第2波預購熱潮釋出福利給還在觀望國產電動車的消費者。

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▲較入門款便宜6萬，納智捷「n7滿電特仕版」升級3大配備，享受n7純電未來擁有更划算、便利的用車體驗。

納智捷「n7滿電特仕版」配備升級還降價！以入門款5人座純粹版為基礎，免費升級旅行式行動充電器Plus、V2L車外供電轉接器、車載充電地圖等三大配備，開價103.9萬，6月6～30日限時開放訂購，今年第3季交車。若將n7作為營業車，保固可從5年的60萬公里變更為6年60萬公里。

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▲第2波訂車預購再開，6月下訂消費者包含特仕車能在今年第3季交車。

喜迎特仕新車上市與n7持續熱銷，穩定銷售上萬張訂單的納智捷n7於6月宣告第2波預購開跑，開放給先前尚未購車的純電代言人再次訂車機會，若非純電會員一般消費者，也能透過現任n7車主釋出邀請碼獲得訂購機會，期待已久的訂購再開，想要入手納智捷n7，這次手腳要加快了！

納智捷n7預購再開

現任Luxgen車主，可直接至官網升級為白金會員，未來將可透過專屬的白金邀請碼給予親友購車資格，並於其完成交車後，獲取2000亮點的邀請獎勵。（價值新台幣 2000 元，可用於充電、保修與線上商城消費折抵。）

先前還沒加入 LuxClub 的消費者，可先至官網，或各地體驗中心免費註冊成為體驗會員進行靜態的產品體驗，將於 6/13(四)開放憑身邊Luxgen車主專屬的白金邀請碼，於線上繳交千元申請成為尊榮會員，也能把握時機、限時入主最划算的滿電特仕版！於此次成為 LuxClub 尊榮會員後未來也將享Luxgen全車系優先試駕、預購之終身 VIP 特權，並將獲得 1000 亮點。

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▲嚴陳莉蓮執行長親赴產線視察把關 車主、股東與首批會員享優先禮遇。

裕隆集團致力發展台灣自主品牌，成為台灣綠色移動創新者，n7以國產電動車搭配集團水平資源建構完整的新能源交通服務生態系推動台灣電動車真正普及，在n7量產階段，嚴陳莉蓮執行長也特別參與試乘，並親赴三義工廠生產線視察，力求將最好的品質提供給消費者

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

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