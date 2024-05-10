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「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

▲等不到日規大改款續命，台灣經銷端傳Sienta將在今年停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲等不到日規大改款續命，台灣經銷端傳Sienta將在今年停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Sienta提供友善、便利雙滑門設計，並具備3排7人座空間，曾一度在台灣受到歡迎，不過因成本考量，台灣並無導入新一代TNGA平台的Sienta計劃，盼不到改款續命的國產TOYOTA Sienta，經銷端傳出恐將在今年謝幕，消息表示將販售到7月。

▲等不到日規大改款續命，台灣經銷端傳Sienta將在今年停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新一代Sienta於2022年發表，無奈台灣並無導入規劃。

台灣國產TOYOTA Sienta涵蓋5人、7人座市場，過去甚至找五月天代言，在台灣市場一度受到熱烈歡迎，而日規TOYOTA Sienta已在2022年發表矚目的新一代，除了導入TNGA平台，並還有亮點1.5升新油電引擎，無奈台灣原廠當時就表示受限成本售價考量，並無日規大改款導入規劃。

▲等不到日規大改款續命，台灣經銷端傳Sienta將在今年停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Sienta若真的停產，台灣百萬內7人座MPV將出現大空缺。

去年6月，國產TOYOTA Sienta就進行一波大規模的車型調整，取消入門的1.5升自然進氣，全車系改搭1.8升自然進氣，傳出將在今年停產的TOYOTA Sienta，將衝擊到百萬內7人座MPV市場，僅剩129.9萬的Hyundai Custin，以及今年即將要上市的上汽大通G50。

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關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款油電休旅車

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