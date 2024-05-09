賓利「新V8油電動力」取代W12引擎！登場即最強、3車系率先搭載

▲在賓利末代W12敞篷跑車Batur Convertible亮相後，賓利也宣布將以新款V8 PHEV高性能油電動力替代W12引擎。（圖／翻攝自Bentley，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓利（Bentley）在今年夏季宣布最後一具6.0升W12引擎下線後，近日也確定將以新款V8插電式油電動力取代，不僅可使馬力可來到750匹，比W12引擎提升了90匹，還能純電行駛80公里。

賓利表示，新V8油電動力系統很快就會用在Bentayga休旅、Continental轎跑／敞篷車與Flying Spur豪華房車上，該V8雙渦輪PHEV油電動力與保時捷Cayenne、藍寶堅尼Urus SE一樣，將具有750匹馬力輸出，一推出就會成為賓利量產車中最強悍的動力心臟。

▲賓利新款雙渦輪V8 PHEV油電動力將也是歷來量產最強悍的引擎，具有750匹馬力，扭力峰值則有1,000NM以上。



扭力峰值方面，原廠並未透露，僅確認將有「4位數」的扭力表現，意味著將在1,000牛頓米以上，相當於102公斤米扭力，而且會具備更寬闊的輸出平原，原廠也形容是新款V8油電動力是歷來「最動態、最靈敏」的動力總成。

至於在品牌電動化策略上，目前賓利也延後轉型純電動車品牌的時程，從原訂的2030年延後至2033年，而首款電動車則需等到2027年才會上市。