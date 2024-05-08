Aston Martin宣布「將不放棄V12引擎」！新Vanquish跑車繼續搭載

圖文／7Car 小七車觀點

英國高級跑車品牌 Aston Martin 日前公布一支官方短片，內容透露全新一代 Vanquish 將會延續車系 20 多年傳統使用 V12 渦輪增壓汽油引擎，預計將在 2024 年內首次亮相，屆時將分享更多技術細節。

這款新型的 V12 引擎將擁有高達 835PS 最大馬力以及 1,000Nm 峰值扭力，作為徹底重新設計、優化和改進的結果；其他設計亮點包括強化的汽缸體和連桿、重新設計的汽缸蓋凸輪軸，以及新的進氣口和排氣口，重新定位的火星塞和更高流量的燃油噴射器可優化燃燒，從而實現領先的性能和效率提升。此外，新型的渦輪增壓器可提高性能和油門響應。

字面意義為 "征服" 的 Vanquish 自 2001 年推出以來就成為車界時尚摩登的指標，象徵著 Aston Martin 一直以來堅持的手工造車哲學以及與現代科技的結合，打造出為人讚賞的英國血脈 GT 跑車。

▲第一代 Aston Martin Vanquish。

面對環境變遷以及環保意識抬頭等重大議題，許多高性能車廠已逐漸放棄大排氣量、多汽缸的燃油引擎；然而，Aston Martin 依然堅守自身品牌核心價值，持續鑽研 V12 內燃機技術，帶給潛在消費者電動馬達無法取代的感動！

▲第二代 Aston Martin Vanquish。