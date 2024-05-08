賓利「末代W12引擎敞篷跑車」亮相！全球限量16台以後不再有

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 公開全新 Batur Convertible 敞篷版車型，該車將是品牌繼 Bacalar 和 Batur 雙門硬頂後第三款客製化車型，由客製化部門 MULLINER 打造，全球限量 16 台。

▲Bentley 公開全新 Batur Convertible 敞篷版車型，全球限量 16 台。

全新 Batur Convertible 敞篷版車型可說是融合 Bacalar 和 Batur 雙門硬頂的設計精髓，提供更多個人化選擇，其中包括專屬車漆和玫瑰金的車內細節等。並承襲 Barchetta 上空設計，搭配漸收式車尾線條，不僅極具美學，還在兩個前座後方形成一個半封閉式的置物空間。原廠表示 Batur Convertible 搭載全新改良的隔熱材質、氣密膠條和隔音技術，營造出舒適愜意的座艙環境。車速在每小時 50公里以下時，車頂開關篷的動作可在 19 秒內完成。

這次官方公開用於工程開發的編號 #0 Batur Convertible 原型車，其外觀車色採用專屬客製的亮面 Vermillion Gloss 橘與消光 Vermillion Satin 橘結合，車身還裝配了前下擾流器、側裙以及亮黑碳纖維材質空氣分流器。車頭水箱罩選用亮黑鈦 (Gloss Dark Titanium) 處理，無邊界的引擎蓋線條與 22 吋輪圈皆採用亮黑鈦烤漆，而輪圈上面的肋則採用亮面與霧面黑色鈦合金材質，並以亮面 Vermillion Gloss 橘點綴。

MULLINER 設計團隊將與車主共同創造每部專屬的Batur Convertible，車上所有顏色和飾板均可進行個人化。外觀車漆的選擇沒有上限，甚至可以融入手繪圖案。外部亮面飾條可採用亮色搭配暗色，或者選用消光或亮面，甚至還提供鈦合金材質。另一個可選配的項目是漸變色的前水箱罩，可增強整車的視覺吸經度。

在座艙內，Batur Convertible 承襲 Bacalar的環抱式駕駛艙設計，並配有獨家專屬的 3D 列印玫瑰金屬操作鍵，例如駕駛模式旋鈕 (Bentley Drive Mode Selector)，其環繞著引擎啟閉鍵，可切換車輛的駕駛及底盤模式。儀錶板上廠徽、出風口飾板，以及方向盤上的飾板都可以選用 3D 列印的玫瑰金材質製成。

動力上，Batur Convertible 同樣搭載 6.0 升 W12 雙渦輪增壓引擎，最大輸出可達 750 匹馬力，峰值扭力高達 1000 牛頓米，並搭配 8 速雙離合器變速箱。原廠也表示該車的運動化排氣系統均採用鈦合金材質，排氣管尾段則採用 3D 列印成型的鈦合金零件。

隨著 W12 引擎將於今年夏天停產，Batur Convertible 將成為最後一批搭載此款動力系統的 Bentley 車型之一。