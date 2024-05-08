台灣馬自達「CX-90旗艦休旅」實車亮相！售價破200萬將成最貴車款

▲馬自達新旗艦7人座休旅CX-90實車亮相，售價有望破200萬成最貴車款。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣馬自達（Mazda）全新「旗艦7人座休旅」CX-90 33T AWD Premium今（8 ）日實車亮相，這款同樣採縱置後驅平台、3.3升直6渦輪引擎的旗艦休旅擁有大器車格，財團法人保發中心曝光重置價格達208萬，將成為「馬自達最貴車款」，預計5月22日正式上市。

新CX-90車長達5米1，軸距3,120mm，在寬厚車頭、魂動之翼水箱護罩、進階智慧頭燈下更顯霸氣，同時搭載21吋切削輪圈、車側也有INLINE 6專屬銘版，加上車身同色護板及鍍鉻飾條，營造出日式豪華質感。

▲CX-90搭配21吋輪圈具有霸氣車格，車側也有專屬INLINE6銘板。

車艙內採12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕與大型全彩HUD抬頭顯示器佈局，並保留傳統實體空調面板，具有雙模式全景天窗、駕駛臉部辨識系統、雙前座Nappa真皮10向電調通風座椅（含駕駛座記憶）、3區恆溫空調、BOSE音響等，另外第2座椅也具有One Touch一鍵傾倒功能，方便第3排乘員進出。

▲CX-90軸距3,120mm，第2排也有一鍵傾倒功能方便第3排乘員進出。



動力上，3.3升直列6缸汽油渦輪+48V輕油電系統結合8速手自排變速箱，具有345匹／51公斤米扭力，平均油耗達12.2km/L，同時也具有完整駕駛輔助系統，至於正式售價與車型編成陣容還有待正式上市公布。

▲此次展出的CX-90 33T AWD Premium應屬於中高階車款，先前在保發中心曝光重置購價格達208萬。





▲CX-90 33T AWD Premium簡易規格。（圖／翻攝自Mazda）