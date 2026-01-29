「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

▲TOYOTA新年式Hiace剛開賣訂單爆量！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA 1月釋出新年式Hiace接單開賣，但還沒到2月2日正式發表，已經湧入大量的預接單，這也讓新Hiace還沒正式上市，目前訂單已經秒殺，原廠為了先消化現有的大量訂單，只能暫停接單，已經訂車的車主最長等車要半年以上。

▲TOYOTA新年式Hiace外觀變得更有辨識度，且還有帥氣的Modellista加持。

TOYOTA新年式Hiace迎來不少升級，售價286～463.38 萬日圓，約台幣 58～92 萬元，外觀增加全新 LED 日行燈設計，科技感與辨識度同步提升；且原廠也提供更帥氣的Modellista等外觀套件，果然引起不少市場歡迎。

▲內裝則加入不少科技與舒適配備。

內裝則標配7吋數位儀錶和8吋觸控螢幕，部分車型還加入電熱座椅等舒適配備，提升長時間駕乘的質感。另強化TSS安全系統，包含道路速限標示、360度環景等。

新年式Hiace提供選配與安全性配備升級組合深獲市場肯定，訂單已大幅超出原本預期，因此部分經銷商提前喊停接單，候車期拉長至半年以上，顯示 Hiace在商旅用途市場的超高熱度。