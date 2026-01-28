ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda宣布「CR-V氫氣版即將停產」！燃料電池供應告終走入歷史

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 日前確認與 General Motors 共同成立的 Fuel Cell System Manufacturing（FSCM）合資公司，將在今年底前結束現行世代燃料電池系統的量產。這套系統目前唯一的乘用車應用，即是於美國推出的 CR-V e:FCEV。隨著燃料電池供應即將告終，這款氫能源休旅車也將走入歷史。

Honda 表示，現有燃料電池系統材料尚未用罄時，CR-V e:FCEV 仍會在美國俄亥俄州的 Performance Manufacturing Center 持續生產，或未被轉作其他用途。一旦 FSCM 所生產的燃料電池全數耗盡或完成分配，CR-V e:FCEV 便會正式停產，並與先前的 Clarity Fuel Cell 一樣，成為 Honda 氫能乘用車發展歷程中的階段性產品。

目前 Honda 並未公布明確的停產時間點，不過確認 CR-V e:FCEV 仍持續於加州市場以租賃方式販售。由於原廠一向不單獨揭露該車型的銷售或租賃數據，僅表示至今在加州約租出 200 輛左右。這樣的數字在一般乘用車市場並不顯眼，但考量到氫燃料電池車在美國本就屬於極小眾產品，且僅限特定經銷據點販售，其規模仍具一定代表性。

CR-V e:FCEV 於 2024 年夏季正式上市，僅在加州 12 間指定經銷商提供租賃。當時 Honda 提供多種方案，其中較具代表性的為 3 年租期、每月 459 美元，需支付 2,959 美元的前期費用，並包含高達 15,000 美元的氫燃料額度。以氫能車的使用成本與配備水準來看，這樣的條件在市場上仍具一定吸引力。

動力架構則是 CR-V e:FCEV 的技術重點。該車採用燃料電池結合插電式混合系統的配置，可在純電模式下行駛約 47 公里，有助於降低氫氣消耗。車上搭載 17.7 kWh 電池組，並設有可儲存 4.3 kg 氫氣的高壓儲氫槽，電力由前置馬達輸出，最大馬力為 174 hp，峰值扭力 310 Nm。依照美國 EPA 測試標準，整體續航里程約為 435 公里。

儘管 CR-V e:FCEV 即將走入歷史，Honda 並未因此放棄氫能技術。原廠已確認新世代燃料電池系統將改為完全自主開發，並視氫能為未來核心業務之一，目標在乘用車以外的多元領域拓展應用機會。至於 Performance Manufacturing Center，這座曾負責 Acura NSX 組裝的工廠，未來將轉為生產 Fastport eQuad 電動物流車。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

