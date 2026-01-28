售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

▲Peugeot 208售價保發中心曝光！想買的消費者心裡有底了。（圖／資料照、保發中心）

記者徐煜展／綜合報導

即將重返台灣市場的全新Peugeot 208，於去年台北車展正式亮相後，相信已經是不少掀背車迷口袋名單，如今想買的車迷有售價參考了，保發中心已經揭露120萬可能的價格帶，未來實際上市售價，預計將比120萬來得更低！

▲Peugeot 208首波將以1.2升渦輪油電為主打。

Peugeot 208出現在保發中心除了揭露可能價格帶，也曝光重要的動力編成，雖然海外208車系還有電動版的E-208，不過台灣首波會以1.2升渦輪油電為主，也就是旗下2008、3008、408等動力，以小排氣渦輪優勢，台灣享有一年稅金只要8,640元，不僅省稅金又省油。

▲外型不僅搶眼，內裝科技感也很有料。

外型方面，全新208延續Peugeot近年強調的「獅爪風格」，車頭搭載直列式LED日行燈，搭配銳利頭燈組，視覺辨識度相當高，小改款後整體線條更俐落，走的是偏運動、偏年輕化的路線，對比目前台灣主流小型掀背，多了幾分歐系設計的個性。

內裝同樣是208的一大賣點，採用Peugeot招牌的i-Cockpit座艙布局，小盤徑方向盤、數位儀表與中控螢幕堆疊出強烈科技感，相較同級日系Mazda、德系福斯等對手，風格更前衛，也更有「進口小車」的質感氛圍，對於重視內裝設計的消費者來說，吸引力不小。