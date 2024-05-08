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特斯拉「大陸4月新車銷量」暴跌　同期衰退-18%慘輸比亞迪

▲特斯拉推出新Model 3性能版，Model Y、S有感降價！（圖／翻攝自各車廠）

▲特斯拉4月份大陸銷量衰退明顯，不僅較3月下滑-30%，對比去年同期也慘跌-18%。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸電動車競爭激烈，根據CPCA大陸乘用車協會數據顯示，特斯拉（Tesla）4月在大陸市場銷售衰退，僅賣出62,167輛，不僅較3月下滑-30%，也比去年同期慘跌-18%。

據了解，大陸電動車市場總量成長，4月就達到80萬輛新車掛牌，不過特斯拉4月新車銷售卻比3月衰退-30%、比去年同期4月下滑-18%，而且這也不只局限在大陸市場，因為特斯拉上海工廠所生產的部分Model 3、Model Y也有外銷出口，包括亞洲、歐洲等部分市場。

▲特斯拉上海工廠 。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉上海工廠除了販售大陸市場外，也外銷到其他亞洲、歐洲市場。

相反的，比亞迪在4月份電動車銷量則賣出312,048輛，不僅是特斯拉5倍之多，相較3月成長3.5%，也較去年同期4月成長49%，不僅成為大陸電動車銷售冠軍，在去年底也超車特斯拉成為全球最大電動車製造商。

特斯拉也在上個月宣布全球裁員10%節省成本，並在4月底解散Supercharge超級充電站團隊，光是德州工廠就裁員2,700人，不僅暫緩下一代gigacasting製造設備，並針對車款進行降價，台灣市場先前也針對Model Y、S降價，降幅最高達6.5萬元。

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關鍵字：汽車電動車特斯拉Tesla大陸4月上海工廠Gigafactory降價裁員EV

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