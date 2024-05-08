▲勞斯萊斯推出新年式Cullinan小改款，不僅車頭更雄偉、並增添Black Badge車型，最大馬力自570匹起。（圖／翻攝自Rolls-Royce，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

勞斯萊斯（Rolls-Royce）最暢銷、同時也是唯一休旅車款的Cullinan進行新年式更新，不僅換上重新設計的前保桿、日行燈及內裝，同時也加入Black Badge車型，最大馬力可來到600匹。

勞斯萊斯Cullinan自2018年上市，此次小改款原廠也將車名稱為「Cullinan Series II」，換上新的頭燈、並將日行燈向下延伸，取消水箱護罩旁的2側進氣孔，改以大面積飾板、鍍鉻材質點綴，使車頭看起來更雄偉、更霸氣。

▲勞斯萊斯表示，Cullinan買家相當年輕，平均約43歲，並且都是車主自行開車；小改款也新增車色、搭配23吋切削輪圈。



勞斯萊斯表示，新Cullinan的直立式設計以都會區的摩天大樓為發想，而且買家相當年輕，大約43歲，且Cullinan多為都會使用、並由車主自行駕駛。新車也配有可發光式水箱護罩、新款23吋輪圈，同時也增添Emperador Truffle新車色；車內則換上全數位儀表，並在中央時鐘下方首度增添「小型歡慶女神像」，另外也可選配7人座、以及豐富的客製化內容，滿足層峰休旅買家的需求。

▲小改款Cullinan也在車內中控下方新增小型歡慶女神像，另外也可選配7人座。



至於在Cullinan Series II Black Badge車型方面，則在水箱護罩、歡慶女神與窗框等處進行黑化處理，後保桿、尾門飾板及尾管則採亮黑鍍鉻處理，並具有專屬23吋10幅式輪圈；車內儀表板的碳纖維飾板（共23件）具有6層以上塗裝、手工拋光鏡面處理，耗時21天；而全新的Duality Twill真皮內裝更需要高達220萬針、17.7公里的線才能完成。

▲新增的Cullinan Black Badge車型則有更多黑化處理，馬力也提升至600匹。



動力上，新Cullinan Series II皆維持6.75升V12雙渦輪引擎，具有最大馬力570匹／91.8公斤米扭力，而Black Badge版本則提升至600匹。