新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

圖文／7Car 小七車觀點

近年來車內數位化浪潮席捲全球，不少品牌選擇以大型觸控螢幕取代傳統實體按鍵，將空調、音響甚至行車設定全面整合進多層選單之中。不過，Kia 近期透入並未打算跟隨這股潮流。隨著旗下新世代車款陸續導入更大尺寸的中控螢幕，Kia 也再次對外強調，攸關行車安全與直覺操作的核心功能，仍會持續保留實體按鍵設計，短期內不會改變方向。

Kia 內裝設計主管 Jochen Paesen 在接受外媒訪問時指出，有些功能必須在第一時間被駕駛找到，而且不能出錯，因此保留實體按鍵仍然是必要選擇。他坦言，原廠團隊內部已經清楚意識到，若一項功能需要在螢幕選單中點擊 3 次以上才能完成，對駕駛而言並不友善，對任何人都不是好事，這也是 Kia 持續反思人機介面設計的重要原因之一。

Paesen 也提到，中國大陸品牌在車用科技與新想法上的推進速度確實相當快，為產業帶來不少刺激與靈感，但他同時強調，功能數量的堆疊本身並不是目的，真正重要的是實用性。對 Kia 而言，設計的關鍵在於取得平衡，在科技進步的同時，仍要保有溫度與質感，並讓駕駛能在不分心的情況下完成操作。這樣的理念，也將持續反映在未來 Kia 車款的內裝配置與人機介面規劃之中。

值得注意的是，過去一段時間，汽車品牌鮮少公開承認設計方向出現偏差，更遑論回頭修正，但在實體按鍵這件事上，風向已逐漸轉變。近期包括 Mercedes-Benz、Ferrari、Volkswagen、Škoda 等品牌，都陸續表態支持保留或重新導入實體控制介面，顯示出產業對於「全觸控化」的反思已不再只是少數聲音。

原因並不難理解，觸控螢幕操作往往需要駕駛將視線移離前方路況，在行駛過程中翻找選單，本身就存在潛在風險。即便部分品牌改用電容式按鍵，實際操作時仍缺乏明確回饋，也難以完全解決問題。Volkswagen 等品牌近年也開始縮減電容式介面的使用比例，顯示實體操作介面的價值正在重新被重視。

至於對消費者來說，實體按鍵與旋鈕的需求並未隨著科技進步而消失，反而在高度螢幕化後更加明顯。這樣的趨勢，甚至讓 Hyundai 開始重新思考，大尺寸螢幕是否真的是車室不可或缺的核心元素。如果螢幕不再是唯一主角，設計師反而能在內裝布局與視覺風格上獲得更大自由度，打造出不只是「兩片平板堆在儀表台上」的座艙樣貌。

隨著越來越多車廠開始回頭修正方向，Kia 這條看似保守的路線，反而逐漸成為當前車內設計趨勢中的穩健選項。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

