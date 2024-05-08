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福斯「California露營車」升級！標配車頂帳&雙滑門　6月開賣

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲福斯California露營車新年式亮相，5車型標配升級雙滑門、車頂帳，空間也更大 。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）原廠近日針對「加州號」California露營車更新，新一代California露營車不但空間更大、豪華度也提升，具有雙側滑門及小型廚房，可容納4人車宿，動力部分也很多元，首波將有汽油、柴油、PHEV插電式油電，後續還會純電動版本。

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲新California共有Beach、Beach Tour、Beach Camper、Coast 和 Ocean等5款車型等級。

新California共有Beach、Beach Tour、Beach Camper、Coast 和 Ocean等5款車型等級，車長5,173mm、寬1,941mm、高1,990mm，此次更新也升級標配可容納2人的車頂帳、雙側滑門，並可選配雙邊車側帳，共有11款單色車色及4款雙色塗裝。

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲標配升級的車頂帳可容納2人，加上車艙的臥鋪共可睡4人。

California Beach以上車型配置小型廚房、單口瓦斯爐、抽屜式餐桌及露營用電池（40Ah磷酸鐵鋰電池），Coast車型還配有櫥櫃、流理槽及28公升水箱，並具有冰箱、第2具露營車電池；頂規Ocean車型則在相同露營設備下多了雙前座加熱功能、暖氣空調、車頂儲物箱等。

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲福斯California露營車小改款升級 。（圖／翻攝自Volkswgen）

▲原廠後座皆採獨立座椅，並可打平作為臥鋪，首波動力將有汽油、柴油、PHEV插電式油電選擇。

新California的動力編成則與Multivan看齊，包括4缸柴油引擎（150匹）、4缸汽油渦輪引擎（204匹）、以及首次增添的PHEV插電式油電（245匹）動力，後者具有2,000公斤拖曳力，至於電動版還未公佈，預計新California將在6月上市。

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關鍵字：汽車露營車油電福斯加州California車頂帳滑門OceanBeach柴油PHEV戶外露營

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