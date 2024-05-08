ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「新M4 CS」亮相！550匹輕量化猛獸　折合新台幣385萬起

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新M4 CS亮相，定位在Competition與CSL之間，具有輕量化車重及強悍動力，7月就會開始量產。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW新M4 CS亮相！這款介於在Competition與CSL之間的性能雙門轎跑，具有更強悍的動力、更輕的車重表現，預計7月在德國Dingolfing工廠開始生產，最快今年底首批交付，台灣市場則可能要到明年了。

新M4 CS共有4款車色，包括Brooklyn Grey metallic 金屬灰、Black Sapphire metallic金屬黑與2款客製化車色Riviera Blue藍色、Frozen Isle of Man Green metallic金屬綠。

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲不同於CSL，M4 CS並無限量配額，另外也提供2款標準車色、2款客製化塗裝。

M4 CS並無限量配額，配備上則具有碳纖維車頂、引擎蓋、前下擾流、後視鏡蓋、後擾流、後下擴散器，並搭載Ｍ鍛造輪圈，加上黃色日行燈條，與一般M4有所區別，並且在輕量化工程下比M4 Competition xDrive輕了20公斤。

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲新M4 CS車重較Competition減輕20公斤，包括車頂、引擎蓋、前下擾流、後視鏡蓋、後擾流、後下擴散器等皆採碳纖維材質。

車艙則延續12.3吋數位儀表、14.9吋曲面螢幕、BMW iDrive 8.5影音系統，並且有M專屬介面、方向盤M按鈕等，其他還有M碳纖維跑車座椅、M經典3色縫線安全帶、碳纖維內飾板、無煙煤車頂篷及專屬CS字樣。

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲車內具有碳纖維跑車座椅、12.3吋數位儀表、14.9吋曲面螢幕、BMW iDrive 8.5影音系統等配置。

動力方面，M4 CS則搭載S58 3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic 8速手自排變速箱、M xDrive 4驅系統，具有550匹／66.2公斤米扭力，比 Competition版本又多了20匹馬力，0-100km/h僅3.4秒，電子極速達302km/h。

底盤操控上，M4 CS也有專屬調教，包括主動式懸吊設定、M Servotronic轉向系統、煞車系統及camber輪胎外傾角、阻尼、彈簧、防傾桿等都有量身打造，紐柏林單圈成績為7分21.99秒。目前M4 CS北美預售價自124,675美元起，折合新台幣約385萬。

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M4 CS亮相。（圖／翻攝自BMW）

▲M4 CS已在北美開賣，售價自124,675美元起，折合新台幣約385萬。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車BMWM4M4 CS輕量碳纖維量產馬力6缸渦輪S58亮相德系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

「大改款LEXUS ES」要來了！原廠註冊新車露餡　最快今年見

「大改款LEXUS ES」要來了！原廠註冊新車露餡　最快今年見

福斯「加州號露營車」升級！標配車頂帳＆雙滑門　大空間6月開賣

福斯「加州號露營車」升級！標配車頂帳＆雙滑門　大空間6月開賣

特斯拉「大陸4月新車銷量」暴跌　同期衰退-18%慘輸比亞迪

特斯拉「大陸4月新車銷量」暴跌　同期衰退-18%慘輸比亞迪

勞斯萊斯「最暢銷車型」小改款！車頭更雄偉、新增運動化版本

勞斯萊斯「最暢銷車型」小改款！車頭更雄偉、新增運動化版本

賓利「末代W12引擎敞篷跑車」亮相！全球限量16台以後不再有

賓利「末代W12引擎敞篷跑車」亮相！全球限量16台以後不再有

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366