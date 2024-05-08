BMW「新M4 CS」亮相！550匹輕量化猛獸　折合新台幣385萬起

▲BMW新M4 CS亮相，定位在Competition與CSL之間，具有輕量化車重及強悍動力，7月就會開始量產。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW新M4 CS亮相！這款介於在Competition與CSL之間的性能雙門轎跑，具有更強悍的動力、更輕的車重表現，預計7月在德國Dingolfing工廠開始生產，最快今年底首批交付，台灣市場則可能要到明年了。

新M4 CS共有4款車色，包括Brooklyn Grey metallic 金屬灰、Black Sapphire metallic金屬黑與2款客製化車色Riviera Blue藍色、Frozen Isle of Man Green metallic金屬綠。

▲不同於CSL，M4 CS並無限量配額，另外也提供2款標準車色、2款客製化塗裝。



M4 CS並無限量配額，配備上則具有碳纖維車頂、引擎蓋、前下擾流、後視鏡蓋、後擾流、後下擴散器，並搭載Ｍ鍛造輪圈，加上黃色日行燈條，與一般M4有所區別，並且在輕量化工程下比M4 Competition xDrive輕了20公斤。

▲新M4 CS車重較Competition減輕20公斤，包括車頂、引擎蓋、前下擾流、後視鏡蓋、後擾流、後下擴散器等皆採碳纖維材質。



車艙則延續12.3吋數位儀表、14.9吋曲面螢幕、BMW iDrive 8.5影音系統，並且有M專屬介面、方向盤M按鈕等，其他還有M碳纖維跑車座椅、M經典3色縫線安全帶、碳纖維內飾板、無煙煤車頂篷及專屬CS字樣。

▲車內具有碳纖維跑車座椅、12.3吋數位儀表、14.9吋曲面螢幕、BMW iDrive 8.5影音系統等配置。



動力方面，M4 CS則搭載S58 3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic 8速手自排變速箱、M xDrive 4驅系統，具有550匹／66.2公斤米扭力，比 Competition版本又多了20匹馬力，0-100km/h僅3.4秒，電子極速達302km/h。

底盤操控上，M4 CS也有專屬調教，包括主動式懸吊設定、M Servotronic轉向系統、煞車系統及camber輪胎外傾角、阻尼、彈簧、防傾桿等都有量身打造，紐柏林單圈成績為7分21.99秒。目前M4 CS北美預售價自124,675美元起，折合新台幣約385萬。

▲M4 CS已在北美開賣，售價自124,675美元起，折合新台幣約385萬。