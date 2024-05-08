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「大改款LEXUS ES」要來了！原廠註冊新車露餡　最快今年見

▲LEXUS ES原廠註冊多款新車名，疑似為大改款作準備。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS ES原廠註冊多款新車名，疑似為大改款作準備。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

與TOYOTA Camry血緣頗深的LEXUS ES，在Camry推出新一代後，可想而知大改款LEXUS ES也離登場不遠，近來國外原廠一口氣註冊多款新車名，未來大改款ES除了油電外，還有望推出全新的電動車。

▲LEXUS ES原廠註冊多款新車名，疑似為大改款作準備。（圖／翻攝自LEXUS）

▲註冊新車名暗示將有全新電動車可能。

國外原廠註冊ES350h、ES300e、ES500e等多款新車型，似乎就在為大改款作準備，以命名邏輯來看，ES350h為油電動力，而ES300e、ES500e則應屬於EV電動車，看來LEXUS將以大改款ES進軍電動房車市場。

▲LEXUS ES原廠註冊多款新車名，疑似為大改款作準備。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代ES將納入NX、RX最新的家族座艙。

目前現行款LEXUS ES最早於2018年發表，歷經6年銷售週期，在去年大改款TOYOTA Camry登場後，身為豪華雙生車的LEXUS ES將帶來比Camry更舒適、豪華的格局。

車艙設計上，新一代ES將納入新世代NX、RX的科技座艙，中央以碩大的多媒體液晶螢幕，結合12.3吋數位儀錶，具備LSS＋3.0安全防護，以時間點推測，新一代LEXUS ES最快有望今年發表。

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