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Nissan「Ariya電動休旅」車安網現蹤！2電池規格、最大續航500km

▲睽違15年大改款TOYOTA 7人座發表！台灣Nissan Ariya規格曝光、準備上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan Ariya規格曝光、準備上市。（圖／資料照、翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年在台北車展亮相、裕隆官網開放預訂後，Nissan電動休旅Ariya近日也出現在車安網碰撞合格產品名單中，也代表距離上市不遠，預料有望在6月正式上市。

▲Nissan Ariya。（圖／翻攝自車安網）

▲Nissan Ariya電動休旅出現在車安網碰撞合格名單內，距離上市不遠了。（圖／翻攝自車安網）

從官網線上預訂頁面中，可見Ariya將有中規66kWh、高規91kWh兩種電池容量，其中，66kWh僅提供立石黑車色、黑內裝，而高規91kWh則有5款雙色塗裝選擇。

▲Nissan Ariya官網預訂。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Ariya官網預訂頁面中可看到共有66kWh、91kWh兩種電池容量規格，車色上也是91kWh較多選擇。（圖／翻攝自Nissan）

配備上，預料Ariya將有雙12.3吋數位儀表、中控螢幕、19吋輪圈、ProPilot駕駛輔助系統，頂規車型還有雙前座通風加熱座椅、BOSE音響、HUD抬頭顯示器等。電動動力上皆採單馬達前驅配置，具有210匹、230匹輸出，至於續航力最大可達500km，預料售價將自170萬起。

▲Nissan Ariya將在12月台北車展現身！（圖／翻攝自Nissan，以下同）

▲Nissan Ariya將在12月台北車展現身！（圖／翻攝自Nissan，以下同）

▲Ariya皆採單馬達前驅，最大續航里程達500公里，具有雙12.3吋螢幕、ProPilot駕駛輔助系統等配備。

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關鍵字：汽車Nissan裕隆Ariya車安網日產電動EV休旅上市電池規格續航

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