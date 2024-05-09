109.9萬升級不加價！台灣現代「Tucson L N Line」跑格休旅上市

▲Hyundai南陽實業今（9）日發表Tucson L N Line，具有熱血空力套件。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Hyundai總經銷南陽實業今（9）日發表「Tucson L N Line」，具有帥氣空力套件，以GLT-B車型為基礎，並取消部分配備，售價則與GLT-B車型一樣為109.9萬，升級加量不加價。

Hyundai Tucson L N Line：109.9萬

▲Tucson L N Line與GLT-B車型同樣為109.9萬，同樣具有豐富駕駛輔助系統。

新Tucson L N Line外觀具有專屬黑鉻水箱護罩、加大下氣壩、專屬矩型空力前保桿等，另外也升級專屬19吋切削輪圈、葉子板徽飾，結合車尾的單邊雙出金屬尾管、4鰭片擾流尾翼、黑色窗框，讓視覺充滿跑格氛圍。

▲車頭具有N Line徽飾，並換上黑鉻水箱護罩、19吋切削輪圈、車側N Line徽飾、4鰭片擾流尾翼，並採單邊雙出金屬尾管。

座艙部分則具有類麂皮運動座椅、專屬N徽飾、黑色頂篷，方向盤也有專屬N字銘板，結合紅色縫線的N徽飾排檔桿、金屬踏板組，營造熱血座艙感受。不過，相較於GLT-B車型，新Tucson L N Line也取消全景電動玻璃天窗、智慧型感應式電動尾門、方向盤換檔撥片、ECM電子防眩後視鏡等配備。

▲座艙換上類麂皮運動座椅、專屬N徽飾、黑色頂篷，方向盤也有專屬N字銘板、金屬踏板組，不過也取消電動尾門、方向盤換檔撥片等。



動力部分則同樣採1.6升4缸汽油渦輪、7速雙離合自手排變速箱，具有180匹／27公斤扭力峰值，平均油耗達15.2km/L。至於Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統也完整搭載，具有SCC智慧巡航、LFA全速域車道維持、FCA-JX對向來車主動煞車輔助等。

▲動力同樣採1.6升汽油渦輪、7速雙離合變速箱，具有180匹／27公斤扭力峰值。



▲Hyundai Tucson L N Line簡易規配 。（圖／翻攝自Hyundai）