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129.9萬！福特「Ranger悍漠騎兵版」限量升級　頂規Wildtrak漲2萬

▲福特Ranger悍漠騎兵版。（圖／翻攝自Ford）

▲福特限量推出「Ranger悍漠騎兵版」，升級配備總價超過5萬，售價129.9萬。（圖／翻攝自Ford、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）正宗美式皮卡Ranger新年式售價調整，除了頂規Wildtrak車型小漲2萬元來到158.8萬外，入門XLT（133.8萬）、性能Raptor（206.8萬）維持不變，並限量推出「悍漠騎兵版」，升級配備總價超過5萬元。

Ford Ranger 24年式車型售價
XLT：133.8萬（不變）
XLT悍漠騎兵版：129.9萬（限量、新增版本）
Wildtrak：158.8萬（調漲2萬）
Raptor：206.8萬（不變）

新年式Ranger僅針對頂規Wildtrak車型調整售價，而限量推出的「XLT悍漠騎兵版」，升級原廠Hamer Sports Bar後斗防滾籠、引擎蓋及車側之專屬車貼，升級配備總價值超過5萬，限量129.9萬元。

▲福特Ranger XLT試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲24年式福特Ranger XLT入門車型售價維持不變，為133.8萬。

▲福特Ranger上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Ranger Wildtrak小漲2萬來到158.8萬。

福特Ranger XLT採2.0升4缸柴油渦輪、6速手自排變速箱，具有170匹／41公斤米扭力，並且具備商業多工的應用機能與駕乘舒適性；而Wildtrak則採2.0升柴油雙渦輪引擎、10速手自排，具有205匹／51公斤米扭力；至於最猛爆的Ranger Raptor則搭載Ecoboost 3.0升V6雙渦輪汽油引擎、10速手自排，擁有292匹／50公斤米扭力表現。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車皮卡福特Ford福特六和RangerRaptorXLT悍漠騎兵版Wildtrak

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