Hyundai「最新一代資訊娛樂系統」問世！目標4年內2000萬輛新車搭載

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 對外發表其新一代車載資訊娛樂系統「Pleos Connect」，標誌著品牌向軟體定義汽車 (SDV) 轉型的第一個具體成果。該系統預計於今年 5 月首先搭載於韓國市場的新款 Grandeur，隨後陸續在全球推廣，歐洲市場的首款應用車型則為日前亮相的 Ioniq 3。集團目標是在 2030 年前，讓約 2,000 萬輛旗下 Hyundai、Kia 與 Genesis 品牌車輛配備此系統。

Pleos Connect 的座艙設計以直覺操作與行車安全為核心。系統採用寬幅中央螢幕與薄型前視顯示器的雙螢幕配置，並保留方向盤與中控台實體按鍵，讓駕駛能以觸控與實體操作並行的方式控制車輛。中央螢幕分為駕駛資訊區、應用程式區與底部快捷欄，並支援三指手勢快速移動或關閉視窗。薄型顯示器置於駕駛正前方，讓車速、多媒體與轉向提示等資訊保持在視線範圍內，減少駕駛分心。

新一代導航系統以數據分析為基礎，重新編排螢幕選單與圖示，突出高頻使用功能。使用者可自由調整畫面模組，同時顯示導航與其他應用程式，並以浮動卡片呈現完整路線與預計到達時間。系統採用即時線上地圖與交通數據，持續更新路況並提供最佳路徑建議。此外，系統內建以大型語言模型為基礎的語音助理 Gleo AI，能理解對話情境執行複合指令，並支援網頁搜尋、車輛控制、空調調整與車主手冊查詢等功能。系統亦具備座艙分區識別能力，可依說話位置執行如「打開我的座椅加熱」等精確指令。

Pleos Connect 導入名為「App Market」的開放平台，允許第三方服務進駐車機系統。初期已整合 NAVER 地圖與汽車服務，並可直接使用 YouTube、Spotify、genie 等多媒體應用程式，無需連接智慧型手機。Hyundai 未來規劃透過外部合作，進一步擴充遊戲、娛樂與車輛管理服務。同時，品牌釋出「Pleos Playground」開發者平台，提供 API 與開發工具，鼓勵全球開發者參與建構新世代車用體驗。

Hyundai 指出，Pleos Connect 是品牌從 SDV 邁向下一個階段——人工智慧定義汽車（AIDV）的重要起點。未來將持續強化個人化 AI 語音助理的能力，提升車輛與人類之間的互動深度。品牌高層表示，Pleos Connect 結合行動裝置友善平台與先進 AI 技術，展現未來移動的無限潛能，並將持續聆聽用戶回饋，豐富車內體驗的價值。